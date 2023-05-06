الوحدة يشعل الدوري بفوزٍ غالٍ على عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير عيسى البلوشي

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أشعل الوحدة سباق الحصول على لقب دوري أدنوك للمحترفين بفوزه الغالي على مستضيفه عجمان 3-2 في المباراة التي جرت بإستاد راشد بن سعيد من الجولة 25، وجاء الفوز الوحداوي بعد تقدم فيها عجمان بهدف السبق ثم سجل الوحدة 3 أهداف قبل أن يقلص عجمان الفارق، وبذلك يصل الوحدة للنقطة 51 متساوياً مع المتصدر شباب الأهلي الذي يواجه بني ياس في اليوم الثاني للجولة، وبقي عجمان في 44 نقطة.

جاءت المباراة مثيرة من بدايتها ونجح عجمان في افتتاح التسجيل مبكراً "ق 9" من ركلة جزاء نتجت من هجمة صنعها فراس بالعربي إلى وليد أزارو الذي ارتكب معه الحارس محمد الشامسي مخالفة داخل الصندوق، نفذها علي مدن ببراعة، وسعى الوحدة للتعديل بجدية وضاعت له فرصة من المدافع لوكاس بيمنتا أنقذها الحارس علي الحوسني ببراعة، وانتظر الوحدة للدقيقة 26 ليسجل التعادل عن طريق جواو بيدرو من تسديدة قوية على يمين الحارس وأظهر الوحدة أفضليته بعد ذلك ونجح في التقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء "ق 36" من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد عبد الله بعد العودة لتقنية "الفار" نفذها جواو بيدرو، وضاعت فرص عدة من الفريقين حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الوحدة 2-1.

الشوط الثاني بدأ أكثر إثارة عندما سجل ادريان دا سيلفا الهدف الثالث للوحدة بتسديدة قوية في مقص المرمى على يمين الحارس علي الحوسني، ورد عجمان بهدف تقليص الفارق من صناعة وتسجيل المتألق فراس بالعربي الذي ارتكب معه دفاع الوحدة مخالفة على رأس الصندوق، نفذها بذكاء على يمين الحارس "ق 66" وأهدر عجمان أكثر من فرصة بعد ذلك من بينها المطالبة بركلة جزاء مع وليد أزارو، وفي الدقيقة 78 أشهر الحكم البطاقة الحمراء لمدافع عجمان ميرال نتيجة احتكاك مع جواو بيدرو وبقيت النتيجة على حالها حتى انتهت المباراة بأهدافها الخمسة.

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