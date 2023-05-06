الظفرة يحقق فوزا مفاجئا على الجزيرة برباعية

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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حقق الظفرة فوزا مفاجئا ومعنويا على ضيفه الجزيرة 4-1 في لقاء الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين بعد مباراة متوسطة الأداء،و يعتبر الفوز الأول للظفرة الذي تاكد هبوطه للدرجة الأولى بنهاية الجولة 23 بعد 5 هزائم متتالية والأول له في النصف الثاني من البطولة والثالث في المنافسة، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة بالمركز الأخير، وبقى الجزيرة برصيد 43 محافظا على المركز السادس.

بدأت المواجهة بتفوق كبير للجزيرة الذي سيطر على الكرة وضغط على مرمى مضيفه الذي تراجع إلى المنطقة الدفاعية وإعتمد على الهجمات المرتدة دون أن ينجح في الوصول إلى المنطقة الخطرة للجزيرة لكن الظفرة على الرغم من ذلك نجح في التقدم بإحراز الهدف الأول عن طريق سلطان الغافري الذي استغل تقدم على خصيف حارس المرمى عن عرينه وسدد الكرة بذكاء داخل الشباك عند الدقيقة 21.

وبعد الهدف، ضاعف الجزيرة من هجومه، وتمكن من إدراك التعادل بهدف حمل توقيع علي مبخوت في الدقيقة 29، لتستمر المباراة وسط حماس كبير حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، عاد الظفرة اكثر قوة ونشاطا في الجانب الهجومي، وباغت ضيفه بالهدف الثاني بواسطة تياجو دي ليونكو في الدقيقة 54 ، الشي الذي أشعل اللقاء وسط تفوق الجزيرة في السيطرة على الكرة وتماسك صاحب الأرض في الجبهة الدفاعية.

وفيما كان الجزيرة يبحث عن التعادل، تمكن الظفرة من إضافة الهدف الثالث بواسطة وليد عمبر في الدقيقة 62، وبعده عاند الحظ لاعبوه في أكثر من فرصة حتى أضاف تياجو دي ليونكو هدف الأمان الرابع في الدقيقة 77 لتتواصل الدقائق الأخيرة بهجوم متبادل حتى اطلق الحكم صافرة النهاية بفوز كبير للظفرة.

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