دبا يقتنص نقطة التعادل من ملعب الشارقة

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل دبا الفجيرة على نقطة التعادل 1-1 من مستضيفه الشارقة ضمن الجولة 25 لدوري أدنوك للمحترفين ليصل للنقطة 19 في مشوار البقاء قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، والشارقة 43 نقطة، جاءت البداية هادئة وتركيز اللعب في التحضير خلال ربع الساعة الأولى قبل أن ينشط الجانب الهجومي للفريقين وكانت المبادرة الهجومية للشارقة بعد مرور 20 دقيقة من فرصة أهدرها باكو الكاسير.

وعاد نفس اللاعب بعد 5 دقائق ليفتتح التسجيل من لعبة صنعها كاركوس ميلوني وحولها الكاسير على يمين الحارس محمد سالم وتوقفت المباراة عدة دقائق حتى يتم تأكيد الهدف ومراجعة الحكم عادل النقبي للحالة في تقنية "الفار"، وجاء الرد من دبا الفجيرة بهجمات مركزة كان أبرزها تسديدة أوليفيرا التي ارتدت من العارضة، واستمر تبادل الهجمات حتى انتهى الشوط الأول بتقدم الشارقة بهدف.

وفي الشوط الثاني، أجرى مدربا الفريقين تبديلات عدة، وحاول كل فريق الوصول للمرمى، وضاعت فرصة للشارقة من البديل ماجد سرور وفرصة مماثلة لدبا من مارسيلو، وانتظر دبا حتى الدقيقة 78 لتعديل النتيجة عن طريق جاندير برينو من خطأ يتحمله حارس الشارقة عادل الحوسني، وضاعت أكثر من فرصة للفريقين بعد ذلك حتى انتهت المباراة بنتيجة التعادل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز