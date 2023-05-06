البطائح ينعش آماله بثنائية لورنسي في النصر

المصدر: الشارقة - علي الظاهري تصوير -عيسى البلوشي

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حقق فريق البطائح فوزاً ثمينا على حساب ضيفه النصر بثنائية البرازيلي لورنسي دو في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد في الشارقة لحساب الجولة 25 لدوري ادنوك للمحترفين، لينعش "الراقي" آماله في البقاء بعد أن رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر فيما تجمد رصيد "العميد" عند 24 نقطة.

ويعتبر الفوز هو الاول لفريق البطائح على ملعبه في استاد خالد بن محمد والذي حققه بقيادة مدربه الوطني معتز عبدالله الذي تولى دفة قيادة الجهاز الفني بدلاً من المغربي سعيد شخيت، ليعيد الفريق إلى سكة الانتصارات بعد غياب في آخر 14 جولة.

ويدين البطائح للاعبه المتألق لورنسي دو الذي سجل أغلى هدفين الدقيقة 52 والدقيقة 80.

وكان النصر أكثر خطورة في الشوط الأول والذي شهد إهدار لاعبه بينيل مالابا أكثر من فرصة أمام مرمى البطائح، وخرج لاعب النصر عبدالله توري في هذا الشوط بعد تعرضه لاصابة وعوض مكانه زميله عمر جمعة.

واستمر مسلسل إهدار الفرص لـ "العميد" في الشوط الثاني أمام "الراقي" الذي ظهر بصورة أفضل واستطاع تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه لورنسي دو.

ولعب فريق النصر بعشرة لاعبين في الربع الاخير من المباراة بعد طرد الحارس أحمد شامبيه في الدقيقة 75 وعوض مكانه الحارس عبدالله التميمي، وعاد لورنسي دو لتسجيل الهدف الثاني في مرمى النصر لتزداد مهمة الاخير صعوبة في العودة للمباراة.

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