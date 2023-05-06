العواني: النسخة المقبلة من السوبر المصري في أبوظبي ستقام بمشاركة 4 فرق

المصدر: وام

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أعلن عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة السوبر المصري في أبوظبي بحلة جديدة بداية من أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، من خلال مشاركة 4 فرق مصرية .

وأكد العواني في تصريحات له عقب مباراة كأس السوبر المصري على استاد "محمد بن زايد" في أبوظبي التي فاز فيها الأهلي على بيراميدز 1-0 أن القرار يأتي في ظل استمرار الشراكة المميزة مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال : " إن المشهد كان مميزاً للغاية، وكذلك الجماهير في المدرجات .. شراكتنا مع الأشقاء في مصر مستمرة، ولدينا حرص كبير على استمرارها في السنوات المقبلة بعد هذه النجاحات المتتالية " .

وأشار العواني إلى أنه تم تقديم مقترح بتغيير شكل البطولة ومشاركة 4 أندية، لاسيما وأن الحدث كبير ويجب أن يكون متجدداً بشكل مستمر لاستمرارية نجاحه .

ولفت إلى أن المجلس تواصل مع الشركاء في الإمارات، وأكدوا دعمهم للفكرة، على أن تكون البطولة بمثابة أسبوع مصري في أبو ظبي، وليس مجرد مباراة واحدة، خاصة وأن النسخ الـ6 حققت نجاحا لافتا.

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