الجماهير: شكراً إماراتنا الغالية.. شعب واحد وطن واحد

المصدر: أبوظبي - البيان

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رسمت جماهير النادي الأهلي لوحة رائعة في مدرجات استاد محمد بن زايد بأبوظبي خلال كأس السوبر المصري، لتؤكد أن المباراة عرس كروي مصري على أرض الإمارات.

وملأت جماهير الأهلي جنبات استاد محمد بن زايد بالكامل، إذ حرصت على الحضور إلى الملعب قبل وقت كافٍ من المباراة، وتفاعلت الجماهير في المدرجات مع الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان المصري تامر حسني قبل بداية اللقاء، وغنى بعضاً من أشهر أغانيه. ورفعت رابطة مشجعي النادي الأهلي بالإمارات، لافتة تعبر عن عمق العلاقات القوية بين الإمارات ومصر والشعبين الشقيقين.

وتضمنت اللافتة عبارة «شكراً إماراتنا الغالية.. شعب واحد وطن واحد». ورفعت جماهيرالأهلي لافتة في المدرجات قبل انطلاقة اللقاء حملت عنوان «كيان لا يعرف غير الانتصار»، وحرصت الجماهير على الهتاف للاعبين طوال المباراة دون كلل أو ملل كعادة جمهور الأهلي، لتخرج المباراة بمثابة احتفالية وكرنفال رائع.

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