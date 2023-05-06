الأهلي المصري «سوبر 13» في الإمارات

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

توّج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لموسم 2021 - 2022 بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون رد، مساء أمس، في المباراة التي احتضنها استاد محمد بن زايد في أبوظبي. سجل هدف المباراة الوحيد علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 96، بعدما امتدت المباراة للشوطين الإضافيين، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية حصداً للسوبر المصري بعدما رفع رصيده من البطولة إلى 13 لقباً، بينما خسر بيراميدز النهائي الرابع في تاريخه، والأول الذي يخوضه في كأس السوبر.

وتمكن الأهلي من كسر العقدة بعدما كان خسر مباراتين في كأس السوبر على الملعب نفسه أمام الزمالك عامي 2017 و2020 بركلات الترجيح.

وتوج المقدم ركن طيار الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة والمشرف العام على الموروث الشرطي في شرطة أبوظبي، فريق الأهلي بكأس البطولة، وفريق بيراميدز بميداليات المركز الثاني، بحضور شريف عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وسالم الشامسي رئيس نادي بيراميدز، والدكتور مهند مجدي رئيس بعثة النادي الأهلي.

بداية هجومية

جاءت المباراة قوية وحماسية من الفريقين، ونجح لاعبو بيراميدز في امتصاص البداية الهجومية القوية من جانب لاعبي الأهلي الذين حاولوا إحراز هدف مبكر يربك حسابات المنافس، واستغلال حماس الجمهور في المدرجات، ولكن تعامل لاعبو بيراميدز مع الهجوم الأهلاوي بنجاح.

وبعد مرور ربع ساعة دخل بيراميدز أجواء اللقاء، وبدأ في تهديد مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وسنحت أول فرصة حقيقية في المباراة لفريق بيراميدز عن طريق تسديدة من أحمد توفيق ارتدت من الحارس محمد الشناوي وأبعدها دفاع الأهلي إلى ركنية في الدقيقة 17.

وأطلق الجنوب أفريقي فخري لاكاي تسديدة خطيرة من على حدود المنطقة تصدى لها حارس الأهلي بنجاح في الدقيقة 19.

وشهدت الدقيقة 34 تسديدة من التونسي علي معلول من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس بيراميدز ببراعة إلى ركنية في الدقيقة 34.

ومالت الأفضلية النسبية لفريق الأهلي في الشوط الثاني من المباراة، بعدما سيطر على وسط الملعب، مستغلاً تراجع لاعبي بيراميدز للخلف والتركيز على التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق مصطفى فتحي أفضل لاعبي بيراميدز في المباراة، ورمضان صبحي وفخري لاكاي.

وهدد الأهلي مرمى بيراميدز مطلع الشوط الثاني عن طريق رأسية من المدافع محمود متولي في الدقيقة 49 ولكن الحارس محمد الشناوي نجح في إبعادها. وأهدر الجزائري أحمد القندوسي فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة سحرية من أحمد عبدالقادر جهة اليسار إلا أن المغربي وليد الكرتي تدخل في الوقت المناسب لتمر الكرة بجوار القائم.

وحاول البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز تنشيط خط الوسط، ودفع باللاعب إبراهيما توريه بدلاً من إبراهيم عادل في الدقيقة 66.

بينما سعى مارسيل كولر مدرب الأهلي إلى تنشيط الهجوم بالدفع بحسين الشحات بدلاً من أحمد عبدالقادر، تبعه بعدة تغييرات بإشراك خالد عبدالفتاح ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة بدلاً من محمد هاني ومحمد شريف وأحمد القندوسي.

ورغم قلة هجمات بيراميدز في الشوط الثاني إلا أنها شكلت خطورة على مرمى الشناوي، الذي أنقذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 71 بعدما أبعد كرة وليد الكرتي من على خط المرمى. وضغط الأهلي في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء محاولاً خطف هدف الفوز.

وكاد أن يحقق مراده في الدقيقة 90 بعدما مرر محمد مجدي قفشة كرة عرضية من جهة اليمين إلا أن المدافع علي جبر تدخل وأبعدها إلى ركنية قبل أن تصل الكرة إلى محمود كهربا، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي الوقت الإضافي تمكن التونسي علي معلول من تسجيل هدف التقدم للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 96 احتسبها الحكم محمود البنا بعد تعرض محمود كهربا لعرقلة من جانب المدافع أحمد سامي. وأهدر محمود كهربا فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 109 من انفراد صريح بالمرمى بعدما راوغ الحارس وسدد باتجاه المرمى .

ولكن تدخل المدافع علي جبر وحرم الأهلي من هدف محقق. وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي في الذود عن مرماه وتصدى لفرصة خطيرة من البديل دودي الجباس. وكاد الأهلي أن يسجل عن طريق حسين الشحات لولا تصدي حارس بيراميدز، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز الأهلي باللقب.

ممر شرفي

نظم لاعبو الأهلي وجهازهم الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر ممراً شرفياً للاعبي بيراميدز خلال مراسم التتويج بكأس السوبر المصري. وحرص لاعبو الأهلي على تحية الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو ولاعبي الفريق على أدائهم خلال المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز