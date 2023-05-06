سيزار بقائمة الأفضل مراوغة بالعالم

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حضر البرازيلي المقيم يوري سيزار لاعب شباب الأهلي، ضمن قائمة تضم أفضل 100 مراوغ في العالم من اللاعبين تحت 23 عاماً، ولعبوا قرابة 1500 دقيقة على الأقل في 35 مسابقة دوري محلي في العام الماضي وحتى 3 مايو الجاري.

وبلغت نسبة نجاح سيزار في المراوغة 63.3 %، بمعدل مراوغة كل 20:39 دقيقة في المباريات شديدة التنافسية، ليكون اللاعب الوحيد في القائمة، والذي يلعب في أحد الدوريات العربية، حسب موقع «مرصد» العالمي المتخصص في أرقام وإحصاءات كرة القدم.

وانضم سيزار، 22 عاماً، إلى شباب الأهلي في يناير 2021، قادماً من نادي فلامينغو البرازيلي، في صفقة قدرتها الصحافة البرازيلية بستة ملايين دولار، ويمتد عقده حتى 2026، ويتضمن شرطاً بحصول فلامينغو على 20 % من صفقة بيع عقد اللاعب الشاب سيزار مستقبلاً، وفي تجربته مع شباب الأهلي، لعب سيزار 2376 دقيقة، موزعة على 42 مباراة.

وسجل 7 أهداف في دوري المحترفين. والجدير بالذكر، أن الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، يتصدر القائمة بمراوغة ناجحة كل 15:32 دقيقة، وبمعدل نجاح 50.3 % في المباريات شديدة التنافسية، وجاء مواطنه أنجيلو جابرييل من فريق سانتوس، في المركز الثاني بمراوغة واحدة ناجحة كل 13:56 دقيقة، وبمعدل نجاح 64.2 %.

ويحتل لاعب بايرن ميونخ جمال موسيالا، المركز الثالث بمراوغة كل 20:14 دقيقة، وبمعدل نجاح 60.1 %، ويليه محمد كودوس لاعب أياكس أمستردام بمراوغة كل 18:10 دقيقة، وبمعدل نجاح 76.9 %.

ويحتل الدوري الإسباني، المركز الأول في القائمة بوجود 11 لاعباً بين أكثر لاعبي العالم تحت 23 عاماً نجاحاً في المراوغة، وبفارق لاعب واحد عن الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى الأرجنتيني، فيما يعد فاكوندو بونانوت لاعب برايتون آند هوف ألبيون، المولود في 23 ديسمبر 2004، أصغر لاعبي القائمة.

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