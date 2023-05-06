توميتش مدرباً للنصر موسماً إضافياً

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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قررت إدارة النصر استمرار المدرب الكرواتي غوران توميتش في منصبه مدرباً للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، وتفعيل بند تجديد التعاقد معه مدة موسم إضافي بعد النتائج الجيدة التي حققها النصر في مرحلة الإياب من الدوري، وبناء على الرغبة المشتركة بين الطرفين في استكمال مشروع تحقيق طموحات النادي.

وتم تعيين توميتش مدرباً في نوفمبر الماضي، خلفاً للألماني ثورستن فينك وقاد الفريق في 20 مباراة في جميع المسابقات محققاً 8 انتصارات و3 تعادلات. ونجح النصر في تدارك نتائجه السلبية في الدور الأول والارتقاء إلى المركز التاسع في جدول الترتيب بعدما قبع طويلاً في المركز 12.

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