مسري مرشح الإمارات في انتخابات «آسيوي الرياضة الجامعية»

المصدر: (دبي - وام)

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تنطلق، في دبي اليوم، فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية الـ 12، بمشاركة 32 دولة، وتجرى على هامشها انتخابات المكتب التنفيذي للاتحاد، وترشح للعضوية علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي.

ويقام الحدث برعاية معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، ومتابعة الشيخ سهيل بن بطي سهيل آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة، أمين عام الاتحاد.

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