الوحدة يتمسك بحلم اللقب في مواجهة عجمان

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، عدنان الغربي، محمد فضل، محمد صادق، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تنطلق اليوم مباريات الجولة 25، لدوري أدنوك للمحترفين، وسط توقعات بحسم اللقب في الجولة، والذي يتنافس عليه 3 فرق هي شباب الأهلي، المتصدر بـ 51 نقطة، والعين والوحدة، الثاني والثالث برصيد 48 نقطة، فيما يستمر صراع البقاء بين البطائح ودبا، المتساويين في رصيد 18 نقطة.

وتشهد انطلاقة الجولة اليوم 4 مواجهات، ويلعب عجمان مع الوحدة، ويسعى «العنابي» للفوز، متمسكاً بأمل المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة، فيما يتركز صراع البقاء بين دبا والبطائح في مباراتيهما مع الشارقة والنصر، بينما يلعب الظفرة مع الجزيرة، خارج الحسابات بعد هبوط الأول، وابتعاد الجزيرة عن المنافسة على اللقب.

عجمان × الوحدة

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في التاسعة من مساء اليوم، لقاء عجمان والوحدة في أهم المباريات من واقع سباق الوحدة نحو اللقب والمحافظة على حظوظه في انتظار تعثر «شباب الأهلي»، ويتطلع «العنابي» إلى العودة بالنقاط الثلاث.

ويحتل الفريق المركز الثالث برصيد 48 نقطة، بفارق 3 نقاط عن شباب الأهلي الذي في حالة فوزه على بني ياس سيحسم اللقب بغض النظر عن نتيجة مباراة عجمان والوحدة.

ويتطلع الوحدة إلى رد اعتباره لخسارته على ملعبه في الدور الأول أمام عجمان بهدف نظيف، وهي واحدة من المباريات التي أثرت على وضع الوحدة في جدول الترتيب وفقد بسببها نقاطاً كانت ستساعده في صراعه على اللقب.

ويسعى عجمان للمحافظة على مركزه الرابع على أقل تقدير في ظل الطفرة التي أحدثها الفريق هذا الموسم وحصده 44 نقطة.

وشدد الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب الوحدة على أهمية مواجهة عجمان، مؤكداً أن اللقب لم يحسم بعد وكل الاحتمالات واردة، وقال: من زمن بعيد لم نشاهد 3 فرق تنافس على اللقب حتى الأسابيع الأخيرة، وهو أمر يصب في مصلحة الكرة الإماراتية.

وأضاف: ليس لدينا تخوف من مواجهة عجمان الذي نحترمه كثيراً، ولدي ثقة في قدرات لاعبينا على تحقيق الفوز.

وفي المقابل أكد غوران مدرب عجمان، على ضرورة المحافظة على المستوى المتميز ومواصلة الانتصارات،وقال: فريقنا مطالب بالفوز في مباراتيه أمام الوحدة وشباب الأهلي ليحافظ على ترتيبه الحالي أو التقدم للأمام، وطموحاتي دائماً هي الفوز ولكن توفر حظوظ الوحدة في اللقب يزيد من صعوبة المباراة.

الشارقة × دبا

ويدخل دبا الفجيرة مباراة الشارقة في السادسة و15 دقيقة بملعب الأخير، بمعنويات عالية بعد أن أنعش حظوظه في البقاء من جديد محققاً عودة تاريخية وانتفاضة قوية بعد أن كان مرشحاً لمرافقة الظفرة في الهبوط، ووصل الفريق برصيده إلى 18 نقطة بعد تجمد رصيده في الدور الأول عند 4 نقاط، وباتت أحلام جماهير «النواخذة» كبيرة في بقاء الفريق مع الكبار موسماً ثانياً على التوالي.

وضرب حسن العبدولي مدرب دبا سياجاً من السرية على تشكيلته التي ستخوض المباراة، خصوصاً بعد تعرض أكثر من لاعب للإصابة خلال مباراة النصر الماضية، وقال: لاعبونا مطالبون بالتركيز وتجنب الأخطاء، للحصول على العلامة الكاملة.

ويلعب الشارقة «السابع برصيد 42 نقطة» المباراة منتشياً بفوزه بأغلى الكؤوس، وستكون المباراة احتفالية جديدة للفريق مع جمهوره بالإنجاز، ورغم تراجع الشارقة في الترتيب جراء خسارته في آخر مباراتين أمام العين ثم اتحاد كلباء.

ولكن الأمر لا يبدو مزعجاً للفريق ولا لجمهوره بعد الإنجازات التي حققها الفريق هذا الموسم بحصوله على 3 ألقاب آخرها الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي، وأكد كوزمين مدرب الفريق على أهمية المباراة وضرورة الفوز فيها.

البطائح × النصر

ويخوض البطائح مواجهة حاسمة أمام ضيفه النصر في الساعة 6:15 مساء اليوم باستاد خالد بن محمد، وتعتبر المباراة في غاية الأهمية خاصة لصاحب الأرض لإنعاش آمال البقاء ويحتل «الراقي» المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة متساوياً مع دبا الفجيرة الذي يتفوق بفارق الأهداف، بينما يحتل «العميد» المركز التاسع برصيد 24 نقطة.

وتعتبر المباراة بمثابة مفترق طرق لفريق البطائح الذي لا بديل له سوى الفوز لتعزيز حظوظه في البقاء، بينما يسعى الضيوف للعودة بنتيجة إيجابية تقودهم للابتعاد رسمياً عن حسابات الهبوط ومن أبرز الغيابات في صفوف الراقي، سعيد سويدان بسبب بند الإعارة، فيما يستعيد النصر نجمه المغربي عادل تاعرابت الذي غاب عن مواجهة دبا الفجيرة بسبب الإيقاف.

وأكد معتز عبد الله مدرب البطائح، أن مواجهة النصر تبدو مختلفة عن المباريات السابقة نظراً لصعوبة الموقف لفريقه في الوقت الحالي، وشدد على أهمية خوض مباراة النصر بصورة قوية وإثبات جدارتهم بالبقاء، معترفاً في الوقت ذاته بأن الوضع أصبح بين يدي المنافس دبا.

وأكد الكرواتي توميتش مدرب النصرأن موقف البطائح في جدول الترتيب يزيد من صعوبة المباراة، لكن فريقه على أتم الاستعداد لتحقيق نتيجة إيجابية.

الظفرة × الجزيرة

ويستقبل الظفرة «8 نقاط» على ملعبه الجزيرة «43 نقطة» عند السادسة والربع مساء اليوم، في مواجهة يودع فيها صاحب الأرض، ملعبه، باعتبارها الأخيرة له في البطولة قبل جولة الختام التي يخوضها خارج ملعبه، بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وقال مارسيل كايزر مدرب الجزيرة إن جميع عناصر فريقه في كامل الجاهزية، وإنه سيمنح فرصة لعدد من اللاعبين الشباب، وأكد بدر الدين الإدريسي مدرب الظفرة أن الفريق يسعى لتحسين صورته أمام منافس قوي.

أحمد خليل يعود للتدريبات

شهدت تدريبات فريق البطائح عودة المهاجم الدولي السابق أحمد خليل، والذي غاب في الفترة الماضية بسبب ارتباطه بأداء الخدمة الوطنية.

وشارك أحمد خليل في التدريبات مع زملائه اللاعبين، والذين احتفوا بعودته، وظهر اللاعب الدولي السابق بلياقة بدنية عالية بعد أن فقد القليل من وزنه في الفترة الماضية.

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