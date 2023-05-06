عادل الحوسني.. 5 إنجازات مع الشارقة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يمثل كأس صاحب السمو رئيس الدولة 2023 اللقب الأغلى لحارس مرمى الشارقة عادل الحوسني، من بين 3 ألقاب حصل عليها الحوسني في البطولة الأغلى، خلال مشواره في الملاعب مع فريقي الوحدة والشارقة، ليس فقط لأن لقب النسخة 2023 حُسم بركلات الترجيح الماراثونية، التي صد فيها الحوسني ركلتين، أهمهما الركلة رقم 14 من لاعب العين بلاسيوس.

وقادت الشارقة للاحتفاظ باللقب للمرة الثانية على التوالي، والعاشرة في تاريخه بالبطولة، لكن لأن الحوسني شارك فعلياً في هذه النسخة في جميع المباريات، بما فيها المباراة النهائية.

في المرة الأولى عام 2017 تذوق فرحة الكأس مع فريقه السابق «الوحدة»، وهو في المدرجات بعيداً عن الملعب، وفي الثانية عاش الفرحة ذاتها مع الشارقة العام الماضي، ولكنه لم يشارك في المباراة النهائية مع الوحدة، بسبب عودته من إصابة طويلة بعد عملية الرباط الصليبي.

ولم ينحصر تألق الحوسني في النسخة 46 لكأس رئيس الدولة في صده للركلة 14، التي حسمت الأمور، بل سبقها إعادة فريقه من بعيد، عندما صد الركلة الترجيحية التاسعة من اللاعب المهدي مبارك، ليحرم العين من اللقب بعد إهدار المدافع اليوناني مانولاس ركلة ترجيح الشارقة، وكان ذلك عاملاً مؤثراً في تثبيت أعصاب لاعبي الشارقة، لتسجيل بقية الركلات حتى فاز الفريق باللقب.

أفضلية

وهي المرة الثانية، التي يقود فيها الحوسني فريقه الشارقة إلى أحد الألقاب بركلات الترجيح، حيث كان دوره مؤثراً في حصول الفريق على كأس السوبر 2019 أمام شباب الأهلي، وهو الموسم الذي حصل فيه الشارقة على لقب الدوري.

وكان للحوسني دور بارز فيه أهله، ليكون أفضل حارس في موسم 2018 - 2019، ونال الحوسني جائزة الأفضلية في 3 مواسم ابتداء من 2009 - 2010 مع الوحدة، ثم في موسمين مع الشارقة 2018 - 2019 و2021 - 2022، كما حصل مع الشارقة على 5 ألقاب، منها لقب دوري 2018 - 2019 والسوبر 2019، ثم ثلاثية الموسم الحالي، بينها لقبان في كأس رئيس الدولة، وكأس السوبر.

إصابة

واجه عادل الحوسني، الذي يكمل عامه الـ 34 في أغسطس المقبل أصعب المواقف، عندما أصيب في الرباط الصليبي صيف العام الماضي أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا.

وتمكن من العودة التدريجية نهاية العام الماضي، وتغلب على آثار فترة الابتعاد الطويلة، من خلال المشاركة في 12 مباراة بدوري أدنوك للمحترفين، والمشاركة في جميع مباريات كأس رئيس الدولة، وشجع ذلك إدارة الشارقة لتجديد التعاقد معه لثلاث مواسم جديدة، تنتهي في 2016، بعد 6 مواسم ناجحة، أصبح فيها الحوسني واحداً من أبناء النادي.

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