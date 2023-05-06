يوفنتوس يطلق برنامج تطوير المدربين في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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كشف نادي يوفنتوس الإيطالي عن إطلاق برنامج تدريب وتطوير المدربين في دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

ويتيح البرنامج للمدربين العاملين في الإمارات الاستفادة من خبرات نادي يوفنتوس في مجال التدريب وتكوين اللاعبين الناشئين، حيث تعد تجربة «السيدة العجوز» رائدة في هذا المجال وهو من بين الأفضل في إيطاليا وأوروبا بشكل عامّ.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث خلاله أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي والإيطالي أندريا بارزالي نجم نادي يوفنتوس ومنتخب «الآزوري» سابقاً ومحمد لعجم، رئيس مجلس إدارة إف إف جي للإدارة الرياضية المسؤولة عن أكاديميات يوفنتوس بالإمارات.

وتم خلال المؤتمر الإعلان عن أهم البرامج والمبادرات التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس في دبي الفائزة بجائزة أفضل أكاديمية كرة قدم في الشرق الأوسط.

ومن أبرزها برنامج المدربين الجديد الذي يتضمن تدريبات نظرية وميدانية تحت إشراف مباشر من خبراء ولاعبين في أكاديمية يوفنتوس دبي، كما تم الإعلان عن تنظيم كأس العالم لأكاديميات يوفنتوس التي تشارك فيه جميع الأكاديميات التابعة للنادي من جميع قارات العالم من خلال اختيار أفضل اللاعبين الذين يمثلون هذه الأكاديميات للعب في تورينو خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو المقبل.

ورحب أحمد سالم المهري بالنجم الإيطالي بارزالي وبممثلي نادي وأكاديمية يوفنتوس وممثلي الأندية المحلية، وقال:

«يحرص مجلس دبي الرياضي دائماً على التعاون مع القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي ودعم استثماره في مختلف المجالات الرياضية ولدينا العديد من الأكاديميات العالمية التي تحرص على أن يكون لها مقر في دبي ونستعرض اليوم تجربة جميلة وناجحة يقدمها نادي يوفنتوس العريق الذي يعد من أفضل الأندية ولديه أفضل الأكاديميات التي دربت لاعبين عالميين، ووجود 5 أفرع لأكاديمية يوفنتوس في دبي وحدها هو دليل نجاحها».

تأكيد

من جهته أكد أندريا بارزالي أن برنامج تطوير المدربين سيحقق العديد من المكاسب للكرة الإماراتية ويسهم في تحسين مستوى المدربين والارتقاء بقطاع تكوين اللاعبين الصغار الذي يشكل العمود الفقري لكرة القدم، وقال: البرنامج سيكون مفيداً لتحسين أداء المدربين، فمن الأهمية التركيز على إعداد المدرب باتباع طريقة يمكن أن تساعد على تحسين مهاراته ونقلها إلى اللاعبين الشباب، داخل الملعب وخارجه. بأسلوب لا يشمل التطوير التقني فحسب، بل يركز أيضاً على حياة اللاعب الشاب.

وقال محمد لعجم:نحن فخورون جداً باستضافة أول دورة تدريبية ليوفنتوس خارج أوروبا، لقد كان هذا بمثابة مكافأة لما حققته الأكاديمية من إنجازات منذ عام 2015، ويتماشى هذا المشروع مع رؤية مجلس دبي الرياضي لمواصلة تطوير مستوى التدريب في الإمارة.

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