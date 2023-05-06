اللجنة المنظمة تبدأ تحضيرات مونديال الشاطئية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2023» اجتماعها الأول أمس في مقر اتحاد الكرة بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، رئيس اللجنة.

واطلعت اللجنة على قرار التشكيل والهيكل التنظيمي، وبعد الاعتماد تمت الموافقة على تسمية علي حمد البدواوي نائب رئيس اللجنة، رئيساً للمكتب التنفيذي للبطولة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري رئيساً للجنة المنظمة المحلية، مديراً للبطولة، وتسمية اللواء عبدالله علي الغيثي رئيساً للجنة الأمنية، وأحمد يوسف بن درويش رئيساً للجنة المالية.

ورحب الشيخ راشد بن حميد النعيمي في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، مثمناً دعم القيادة الرشيدة للرياضة عامة ونشاط كرة القدم بشكل خاص، وتوفيرها للبنى التحتية الرياضية القوية التي أسهمت في نجاح استضافة دولة الإمارات للعديد من الأحداث الرياضية القارية والدولية.

شكر

وتوجه الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر لمجلس دبي الرياضي على دعمه وتعاونه لإنجاح تنظيم المونديال العالمي للكرة الشاطئية، بعد سلسلة من النجاحات التي حققها عبر تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، كما توجه بالشكر للهيئات المحلية المعنية على دورها الفعال وتعاونها الكبير من أجل إنجاح هذا الحدث الرياضي الدولي.

حضر الاجتماع علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة (نائباً)، وسعيد محمد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي (نائباً)، وأحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وخوان كاسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بـ«فيفا»، أعضاء اللجنة، والعميد راشد الفلاسي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في القيادة العامة لشرطة دبي.

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