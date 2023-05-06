«عربية الناشئين» تنطلق في نادي النصر

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت في نادي النصر الرياضي النسخة الأولى من بطولة كأس النخبة العربية لكرة القدم للناشئين تحت 15 سنة، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 16 فريقاً من 6 دول عربية هي: النصر وشباب الأهلي والوصل وحتا والوحدة ودبي سيتي وامباير والفرسان من الإمارات، والصفاء وطرابلس من لبنان، والحسين إربد وعَمان والفرسان من الأردن.

والترجي الرياضي الجرجيسي من تونس، والعربي من الكويت والمرخية من قطر، وتقام البطولة وفقاً لقواعد ولوائح «فيفا» واتحاد الإمارات لكرة القدم، وتختتم يوم غدٍ، وفي المباراة الافتتاحية خسر النصر أمام دبي سيتي بنتيجة 3 - 2.

حضر حفل الافتتاح عبد الله بن طوق رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وعادل محمد شاكري عضو مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، وأحمد الدليل مدير أكاديمية النصر لكرة القدم، وسالم ربيع المدير الفني لأكاديمية النصر لكرة القدم، إلى جانب ممثلي مجلس دبي الرياضي، والأندية المشاركة في البطولة، وعدد غفير من الجماهير.

ألقى عادل شاكري كلمة الافتتاح، حيث رحب فيها بالفرق المشاركة من داخل دولة الإمارات وخارجها، وتمنى لها التوفيق والنجاح في البطولة.

وأسفرت مراسم القرعة عن توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات؛ ضمت الأولى فرق النصر، المرخية، الفرسان الأردني ودبي سيتي، وضمت الثانية شباب الأهلي، العربي الكويتي، عمان الأردني وفرسان الإماراتي، وضمت الثالثة حتا، الترجي الجرجيسي، الحسين، والوحدة، وضمت الرابعة الوصل، الصفاء، طرابلس وإمباير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز