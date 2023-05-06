مدربون: «الفرسان» و«الإعصار» الأقرب للتتويج

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

رجّح رياضيون بقوة فوز شباب الأهلي «الفرسان» بدرع دوري أدنوك للمحترفين ونيل حتا «الإعصار» لقب دوري الهواة مع نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي 2022 - 2023، في وقت أبدوا فيه تحفظهم على هوية الهابط الثاني من دوري المحترفين، وكذلك صاحب المركز الثاني الصاعد من دوري الدرجة الأولى.

وأكد عيد باروت المدرب والمحلل الفني المعروف أن تتويج الفرسان يظل مسألة وقت ليس إلا، لافتاً إلى أنه يمتلك أكثر من فرصة لإسعاد قاعدته العريضة التي حتماً ستحتفل بالدرع وكذلك مبلغ 45 مليون درهم الذي أعلنت عنه رابطة دوري أدنوك للمحترفين قبل أيام كحافز لصاحب المركز الأول مع نهاية المسابقة.

وقال باروت: أتوقع احتدام التنافس حول المراكز التي تلي المركز الأول مشيراً إلى أن العين والوحدة يتساويان حالياً في النقاط برصيد 48 نقطة وأيضاً عجمان والوصل برصيد 44 نقطة.

ومن خلفهم يأتي الجزيرة 43 نقطة، وستخوض هذه الفرق ما تبقى من مباريات بشعار تجنب الهزيمة والابتعاد عن الأخطاء مما تجعل هذه الوضعية الجولتين المقبلتين في غاية الإثارة والندية بين كافة الفرق التي تبحث عن التمثيل الآسيوي عبر المشاركة في دوري أبطال آسيا.

وعبر باروت عن تمنياته أن ينعكس تطور الدوري على المنتخب الوطني مشيراً إلى أن الجهاز الفني للأبيض يعتبر المستفيد الأكبر من هذه الصحوة، متنمياً أن ينعكس ذلك فعلياً على نتائج الأبيض في الفترة المقبلة. وأضاف: معروف أن الدوري القوي يولد منتخباً قوياً.

معادلة

ونوه باروت بأن هناك من يقول إن الدوري الفرنسي ضعيف مقارنة بالدوري الإنجليزي أو الإيطالي ولكن أشير إلى وجود معادلة عكسية في هذا الصدد وهي تواجد عدد كبير من لاعبي الديوك المتميزين في كبريات الدوريات الأوروبية مما يعني ذلك أن الاحتراف الخارجي على درجة كبيرة من الأهمية ويساهم بشكل كبير في تطوير الكرة حتى وأن كان الدوري لا يلبي الطموحات والتطلعات مثل الدوري الفرنسي.

تحفّظ

ورشح باروت فريق الإعصار الحتاوي نيل لقب دوري الدرجة الأولى ، وتحفظ عن هوية الصاعد الثاني الذي يرافق حتا إلى دوري الأضواء ما بين دبا الحصن الوصيف أو الإمارات الثالث وقال : الفريق الذي يتجنب الأخطاء ويمتلك دكة بدلاء بنفس مستوى الأساسيين هو من يصعد في نهاية الأمر.

فارق النقاط

بدوره، قال المدرب فهد بن عبود الدبل المدرب السابق لفريق مسافي أن تتويج الفرسان والإعصار أمر مفروغ منه وذلك من واقع عدد النقاط التي يملكها شباب الأهلي الذي يحتاج إلى 3 نقاط فقط من 6 نقاط حيث يواجه الفرسان كل من بني ياس وعجمان في ختام الدوري واعتقد قدرة شباب الأهلي على حصد 3 نقاط تتوجه رسمياً بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين .

والذي جاء مثيراً للغاية خلال الموسم الحالي وشد الانتباه، وفيما يتعلق بفريق حتا متصدر الهواة، قال الدبل:

حتا يحتاج حالياً إلى 4 نقاط وربما تقل إذا تعرضت الفرق التي تنافس على الصعود مثل الحصن والصقور إلى فقدان نقاط ويجب الإشارة إلى أن التنافس المثير بين فرق الهواة جعل من نسخة دوري الدرجة الأولى الحالية الأكثر تشويقاً سواء على مستوى المقدمة أو على مستوى القاع .

والذي لم يكشف بعد هوية الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية بعد انحصار بطاقتي الصعود بين 3 أندية هي: سيتي وفرسان هيسبانيا وبينونة صاحب المركز الأخير.

صراع مستمر

وألمح الدبل إلى أن الصراع بين الحصن والإمارات سيستمر حتى آخر مباراة ويخوض لاعبو كل فريق ما تبقى من مباريات بتركيز عالِ مع تجنب الأخطاء، وقال: من الظلم ألا نرى دبا الحصن أو الإمارات في دوري أدنوك للمحترفين.

وذلك من واقع ما قدمه كل فريق واعتقد أن التنافس المستمر ولعبة الكراسي الموسيقية في مركز الوصافة إلى جانب المتابعة المستمرة من الشارع الرياضي لمباريات دوري الأولى أشعلها لاعبو الفريقين في إشارة للحصن والصقور. وأضاف: من يصعد مع حتا نقول له مبروك وحظاً أوفرا للفريق صاحب المركز الثالث.

استحقاق

من ناحيته، قال بدر طبيب المدير الفني لفريق التعاون أن ألقاب دوري أدنوك للمحترفين ودوري الدرجة الأولى ستذهب بالتأكيد لمن يستحقها وفي اعتقادي أن شباب الأهلي هو الأجدر بنيل درع دوري أدنوك.

وذلك من واقع الأداء الثابت الذي قدمته كتيبة المدرب البرتغالي جارديم والذي نجح في الحفاظ على صدارة المسابقة وسط منافسة شرسة من العين تارة والوحدة تارة أخرى وفي اعتقادي أن شباب الأهلي سيحسم اللقب ويسعد أنصاره، وأيضاً أتوقع مواصلة حتا لمشواره على الرغم من تلقيه الهزيمة في الجولة الماضية لكن فريق المدرب مسفر يتصدر بفارق مريح ويحتاج إلى نقاط معدودة لإسعاد جماهيره.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز