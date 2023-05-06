جماهير شباب الأهلي جاهزة للدعم في آخر جولتين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تستعد جماهير شباب الأهلي، لمساندة فريقها في آخر جولتين من عمر دوري أدنوك للمحترفين، مع تصدّر الفريق جدول ترتيب أندية الدوري برصيد 51 نقطة، وبحثه عن فوز واحد للتتويج بدرع الدوري للمرة الأولى منذ موسم 2015 - 2016، وستكون البداية من مدرجات ملعب مباراة «فرسان دبي» ومضيفهم بني ياس يوم غدٍ، في ختام الجولة 25 للدوري.

أعداد كبيرة

وكشف محمد راشد بن عجيل رئيس رابطة مشجعي شباب الأهلي، أن جماهير الفريق ستوجد بالقوة والأعداد الكبيرة نفسها لدعم فريقها أمام بني ياس، ولكن من دون أي ترتيبات للاحتفال إذا تحقق الفوز، وحسم «فرسان دبي» درع الدوري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة والنادي، وذلك تجنباً للضغط على اللاعبين في هذه المواجهة المهمة.

ثقة

وقال: «ثقتنا كبيرة بقدرات لاعبي شباب الأهلي على تحقيق النتيجة الإيجابية التي تعيد الفريق إلى منصة تتويج الدوري بعد غياب طويل، ولكننا لا نرغب - الجمهور - في تشكيل أي ضغوط على اللاعبين، ونحن حريصون على دعمهم بشكل إيجابي لتحقيق اللقب، وسنؤجل أي احتفالات إذا حققنا الفوز على بني ياس، إلى لقاء عجمان في ملعبنا في استاد راشد، لنحتفل معاً، بمراسم التتويج».

دعم

وعن وقوف فريق 21 سنة في نادي شباب الأهلي، على بعد نقطتين فقط من الحفاظ على درع دوري المحترفين لهذه المرحلة السنية، قال ابن عجيل: «ما ينطبق على الفريق الأول، ينطبق على فريق 21 سنة، وسنوجد خلف الفريق لدعمه ومساندته حينما يستضيف بني ياس بعد غدٍ، في الجولة 25 قبل الأخيرة، وسنؤجل الاحتفال باللقب إذا تحقق أيضاً، إلى مراسم التتويج في الجولة الأخيرة».

ترتيبات خاصة

واختتم رئيس رابطة مشجعي شباب الأهلي، قائلاً: «هناك ترتيبات خاصة للاحتفال، ولكننا لن نكشف عنها وستكون مفاجأة في مراسم التتويج، وأتمنى كوني مشجعاً لشباب الأهلي، أن نحسم التتويج بدرع الدوري، بالعودة بالفوز من أمام بني ياس، حتى لا تكون هناك ضغوط إضافية في مباراتي الفريق الأول وفريق 21 سنة الأخيرتين أمام عجمان».

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