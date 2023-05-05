أكاديمية يوفنتوس تطلق برنامج تطوير المدربين في دبي

المصدر: البيان

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي عن إطلاق برنامج تدريب وتطوير المدربين في دبي الذي يقام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 الذي يتيح للمدربين الاستفادة من الخبرات التدريبية الكبيرة والأسلوب المميز لنادي يوفنتوس والطواقم التدريبية الخاصة بالنادي التي تعد من بين الأفضل في إيطاليا وأوروبا وإكساب المدربين العاملين في الدولة المزيد من الخبرات التدريبية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه كل من أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي والنجم الإيطالي أندريا بارزالي الذي فاز مع منتخب إيطاليا بكأس العالم 2006، وفاز مع نادي يوفنتوس بالعديد من البطولات منها الدوري الإيطالي 8 مرات وكأس إيطاليا 4 مرات، وكاس السوبر الإيطالي 4 مرات، وحل في المركز الثاني في دوري أبطال أوروبا مرتين.

كما تحدث في المؤتمر الصحفي كل من محمد لعجم، رئيس مجلس إدارة إف إف جي سبورتس مانجمنت المسؤولة عن أكاديمات يوفنتوس بالإمارات، وفابريزيو بوجليسي، الرئيس التنفيذي في الشركة، ودافيد فورناكا، مدير أكاديمية يوفنتوس.

وتم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن أهم البرامج والمبادرات التي تنظمها أكاديمية يوفنتوس في دبي الفائزة بجائزة أفضل أكاديمية كرة قدم في الشرق الأوسط، ومن أبرزها برنامج المدربين الجديد الذي يتضمن تدريبات نظرية وميدانية تحت إشراف مباشر من خبراء ولاعبين في أكاديمية يوفنتوس دبي، كما تم الإعلان عن تنظيم كأس العالم لأكاديميات يوفنتوس التي تشارك فيه جميع الأكاديميات التابعة للنادي من جميع قارات العالم من خلال اختيار أفضل اللاعبين الذين يمثلون هذه الأكاديميات للعب في تورينو خلال الفترة من 12 إلى 16 يونيو المقبل.

وسيتم انتقاء عدد محدود من المدربين للمشاركة في البرنامج ولزيادة تركيز التدريبات عليهم، وستكون الأولوية للمدربين في دبي الذين يرغبون في تطوير مستوياتهم ، وبعد قياس النجاح الذي يتحقق لهذا البرنامج سيتم توسيع نشاط البرنامج ليشمل عدد أكبر من المدربين.

ورحب أحمد سالم المهري بالنجم الإيطالي بارزالي وبممثلي نادي وأكاديمية يوفنتوس وممثلي الأندية المحلية، وقال: "يحرص مجلس دبي الرياضي دائمًا على التعاون مع القطاع الخاص في تطوير القطاع الرياضي ودعم استثماره في مختلف المجالات الرياضية ولدينا العديد من الأكاديميات العالمية التي تحرص على أن يكون لها مقر في دبي ونستعرض اليوم تجربة جميلة وناجحة يقدمها نادي يوفنتوس العريق الذي يعد من أفضل الأندية ولديه أفضل الأكاديميات التي دربت لاعبين عالميين، ووجود 5 أفرع لأكاديمية يوفنتوس في دبي وحدها هو دليل على نجاحها التدريبي".

ومن جانبه قال أسطورة نادي يوفنتوس لكرة القدم أندريا بارزالي: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في دبي لإطلاق هذه البرنامج التدريبي الجديد الذي أعتقد أنه سيكون مفيد لتعليم جميع المدربين المشاركين وتحسين أدائهم وتطويرهم، فمن الأهمية التركيز على إعداد المدرب باتباع طريقة يمكن أن تساعد كل مدرب على تحسين مهاراته ونقلها إلى اللاعبين الشباب، داخل الملعب وخارجه. أسلوب لا يشمل التطوير التقني فحسب، بل يركز أيضًا على حياة اللاعب الشاب، ويعمل بشكل شامل حول تعليمه ونموه، وأنا متيقن من نجاح هذا البرنامج لأنه مرتبط باسم نادي يوفنتوس أحد أكبر الفرق في العالم ولديه ملايين المشجعين داخل وخارج إيطاليا حتى في الدول العربية ولديه إرث كبير ومن يرتدي قميص النادي يعرف أن لديه مسؤولية كبيرة بأن يكون بمستوى هذا الاسم والشعار والالتزام المطلوب من النادي فهي مسؤولية كبيرة أن تكون ضمن أسرة يوفنتوس".

وقال محمد لعجم: "نحن فخورون جدًا باستضافة أول دورة تدريبية ليوفنتوس خارج أوروبا، لقد كان هذا بمثابة مكافأة لما حققته الأكاديمية من إنجازات منذ عام 2015، ويتماشى هذا المشروع مع رؤية مجلس دبي الرياضي لمواصلة تطوير مستوى التدريب في الإمارة، ورغم حبي الكبير وشغفي بنادي يوفنتوس إلا أن النجاح الذي يحققه النادي باستمرار والإمكانيات والبرامج والخطط الممتازة التي يمتلكهما النادي هو ما شجعني على الاستثمار في إنشاء مجموعة أكاديميات للنادي هنا في الدولة، فلابد أن أؤمن بالمنتج قبل أن أستثمر فيه لتحقيق التطور المستمر، لذلك لدينا اليوم أكثر من 1000 لاعب في أكاديمية يوفنتوس في دبي وحدها وأكثر من 30 مدرب يعملون 6 أيام في الأسبوع واليوم السابع يكون غالبًا مباريات دورية، وهناك ثلاث مستويات للاعبين في الأكاديمية، الأول هو للاعبين العاديين، وهناك مستوى المحترفين، وهناك مستوى النخبة الذي يتم فيه اختيار اللاعبين الذين يمثلون الأكاديمية بالمشاركة في البطولات المحلية والدولية".

وقال فابريزيو بوجليسي: "إن حضور أندريا بارزالي هو ثمرة نمو غير عادي لأنشطة أكاديمياتنا في الإمارات، جنبًا إلى جنب مع فريقنا الرسمي، ونحن ملتزمون بمواصلة تنمية هذا المشروع المتميز بشغفنا وكفاءتنا المعتادة، ولدينا العديد من المشاريع والفعاليات التي يتم تنظيمها في يوفنتوس فهناك طاقم تدريبي متكامل موجود في دبي يعمل مع مختلف المواهب من مختلف الجنسيات، ولدينا برامج مشتركة تتيح الفرصة للاعبين للاطلاع على تجربة يوفنتوس كأسلوب رياضة وأسلوب حياة، وبعد أن حققت الأكاديمية نجاحًا كبيرًا في برامج اكتشاف وتطوير المواهب الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي نطلق اليوم البرنامج التدريبي الجديد لتأهيل المدربين لنحقق استفادة متنوعة تضاف إلى قائمة مبادراتنا، وسنواصل استقطاب ودعوة كبار النجوم لإطلاق العديد من البرامج التي تعود بالنفع على قطاع كرة القدم، وقمنا من قبل باصطحاب عدد من اللاعبين للإقامة والتعايش مع النادي في إيطاليا وتم ترشيح اثنين منهم للعب في الفريق الرسمي للنادي، وسيتم اختيار أفضل أربعة فرق من أكاديمية يوفنتوس للمشاركة في كأس العالم للأكاديمية التي ينظمها نادي يوفنتوس لفروعه سنويًا".

وقال دافيد فورناكا: "نحن فخورون جدًا لوجودنا هنا، وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، كنا نؤمن دائمًا بأهمية تطوير المدربين إلى جانب تطوير اللاعبين من مختلف المراحل العمرية، لذبك نحن متحمسون لبدء هذا المشروع الجديد لأول مرة خارج أوروبا، ومنذ 2009 أطلقنا برنامج الأكاديميات خارج إيطاليا، والآن لدينا أكثر من 90 أكاديمية حول العالم فيها أكثر من 40 ألف لاعب يلعبون بشكل مستمر، ولدينا 4000 مدرب يتولون تدريب هؤلاء اللاعبين الصغار، ونحن سعداء بالنمو الذي تحقق والخطة التي وضعناها، وشجعنا ذلك على إطلاق فكرة جديدة وهي تطوير المدربين والذي يتم وفق رؤية خاصة بالنادي، والذي يستمر لفترة طويلة يتخللها لقاءات على مدار الموسم ويخضع المدربين لتطوير الواهب في مختلف المجالات والتعبير عن هذا التطور يأتي من تطور اللاعبين ولدينا مركز دراسات في مختلف مجالات كرة القدم لتحليل النتائج ومستوى التطور الحاصل، ولدينا أيضًا برامج لتطوير كرة قدم الصالات وهذا المشروع موجود في مقر تدريبات النادي الرئيسي في تورينو".

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