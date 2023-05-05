محاضرة فنية أخيرة للاعبي الأهلي قبل السوبر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين قبل التوجه إلى استاد محمد بن زايد لخوض مباراة السوبر المصري.

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في كأس السوبر المصري في الثامنة والنصف مساء اليوم على استاد محمد بن زايد، وللمرة السادسة التي يقام فيها السوبر المصري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وحرص كولر على إعطاء اللاعبين التعليمات الفنية الأخيرة قبل خوض اللقاء الذي يسعى من خلاله إلى التتويج باللقب الـ 13 في تاريخ القلعة الحمراء.

ويتوقع أن يدفع كولر بتشكيلة مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومن أمامه الرباعي محمد هاني ومحمود متولي وعلي معلول، وفي الوسط أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية، وثلاثي الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

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