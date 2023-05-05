الأهلي بطلاً للسوبر المصري للمرة 13 في تاريخه

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - تصوير - سيف الكعبي

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توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لموسم 2021-2022 بعد فوزه على بيراميدز بهدف دون رد، مساء الجمعة، في المباراة التي احتضنها استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

وعزز الأهلي رقمه القياسي كأكثر الأندية حصداً للسوبر المصري بعدما رفع رصيده من البطولة إلى 13 لقباً، بينما خسر بيراميدز النهائي الرابع في تاريخه، والأول الذي يخوضه في كأس السوبر.

وتمكن الأهلي من كسر عقدة استاد محمد بن زايد بعدما كان خسر مباراتين في كأس السوبر على نفس الملعب أمام الزمالك عامي 2017 و2020 بركلات الترجيح.

سجل هدف المباراة الوحيد علي معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 96 بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

جاءت المباراة قوية وحماسية من الفريقين، ونجح لاعبو بيراميدز في امتصاص البداية الهجومية القوية من جانب لاعبي الأهلي الذين حاولوا إحراز هدف مبكر يربك حسابات المنافس، واستغلال حماس الجمهور في المدرجات، ولكن تعامل لاعبي بيراميدز مع الهجوم الأهلاوي بنجاح.

بعد مرور ربع ساعة دخل بيراميدز أجواء اللقاء، وبدأ في تهديد مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وسنحت أول فرصة حقيقية في المباراة لفريق بيراميدز عن طريق تسديدة من أحمد توفيق ارتدت من الحارس محمد الشناوي وأبعدها دفاع الأهلي إلى ركنية في الدقيقة 17.

وأطلق الجنوب إفريقي فخري لاكاي تسديدة خطيرة من على حدود المنطقة تصدى لها حارس الأهلي بنجاح في الدقيقة 19.

وشهدت الدقيقة 34 تسديدة من التونسي علي معلول من كرة ثابتة خارج منطقة الجزاء أبعدها حارس بيراميدز ببراعة إلى ركنية في الدقيقة 34.

وحاول كلا الفريقين خطف هدف السبق إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومالت الأفضلية النسبية لفريق الأهلي في الشوط الثاني من المباراة، بعدما سيطر على وسط الملعب، مستغلاً تراجع لاعبي بيراميدز للخلف والتركيز على التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة عن طريق مصطفى فتحي أفضل لاعبي بيراميدز في المباراة، ورمضان صبحي وفخري لاكاي.

وهدد الأهلي مرمى بيراميدز مطلع الشوط الثاني عن طريق رأسية من المدافع محمود متولي في الدقيقة 49 ولكن الحارس أحمد الشناوي نجح في إبعادها.

وأهدر الجزائري أحمد القندوسي فرصة هدف محقق للأهلي في الدقيقة 54 بعدما تلقى تمريرة سحرية من أحمد عبد القادر جهة اليسار إلا أن المغربي وليد الكرتي تدخل في الوقت المناسب لتمر الكرة بجوار القائم.

حاول البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز تنشيط خط الوسط، ودفع باللاعب إبراهيما بلاتي توريه بدلاً من إبراهيم عادل في الدقيقة 66، بينما سعى مارسيل كولر مدرب الأهلي إلى تنشيط الهجوم بالدفع بحسين الشحات بدلاً من أحمد عبد القادر، تبعه بعدة تغييرات بإشراك خالد عبد الفتاح ومحمود كهربا ومحمد مجدي قفشة بدلاً من محمد هاني ومحمد شريف وأحمد القندوسي.

ورغم قلة هجمات بيراميدز في الشوط الثاني إلا أنها شكلت خطورة على مرمى الشناوي الذي أنقذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 71 بعدما أبعد كرة وليد الكرتي من على خط المرمى.

ضغط الأهلي في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء محاولاً خطف هدف الفوز، وكاد أن يحقق مراده في الدقيقة 90 بعدما مرر محمد مجدي قفشة كرة عرضية من جهة اليمين إلا أن المدافع علي جبر تدخل وأبعدها إلى ركنية قبل أن تصل الكرة إلى محمود كهربا، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وتمكن التونسي علي معلول من تسجيل هدف التقدم للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 96 احتسبها الحكم محمود البنا بعد تعرض محمود كهربا لعرقلة من جانب المدافع أحمد سامي.

وأهدر محمود كهربا فرصة تعزيز النتيجة في الدقيقة 109 من انفراد صريح بالمرمى بعدما راوغ الحارس وسدد باتجاه المرمى ولكن تدخل المدافع علي جبر وحرم الأهلي من هدف محقق.

وتألق محمد الشناوي حارس الأهلي في الزود عن مرماه وتصدى لفرصة خطيرة من البديل دودي الجباس.

وكاد الأهلي أن يسجل عن طريق حسين الشحات لولا تصدي حارس بيراميدز، ليطلق بعدها حكم المباراة صافرة النهاية معلناً فوز الأهلي باللقب.

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