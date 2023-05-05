“الآسيوي” يرشح مبخوت للقب" الأفضل " في غرب آسيا

المصدر: وام

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رشح الإتحاد الآسيوي لكرة القدم المهاجم علي مبخوت نجم نادي الجزيرة والمنتخب الوطني للمنافسة على لقب الأفضل في دوريات غرب آسيا خلال شهر أبريل 2023.

وأكد الاتحاد الآسيوي على موقعه الرسمي في تقرير موسع أن علي مبخوت كان من أبرز لاعبي الدوري الإماراتي في شهر أبريل كونه سجل 7 أهداف خلال الشهر الماضي فقط، منها هدف في مرمى الوصل، ومثله في الوحدة وثلاثة في شباك النصر، وهدفان في مرمى البطائح، ليعود إلى المنافسة بقوة على لقب هداف الدوري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 25 هدفاً وبفارق هدف واحد عن لاعب العين لابا كودجو.

وتقوم فكرة الاستفتاء الشهري على فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا عن كل شهر بناء على العديد من المعايير أهمها دور اللاعب في التأثير على نتائج فريقه من خلال تسجيل وصناعة الأهداف، وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، بالإضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية إن وجدت.

واختار الاتحاد الآسيوي لشهر أبريل كلا من علي مبخوت ( الجزيرة الإماراتي) وعبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، ومايكل أولونجا (الدحيل القطري)، أوديون إيجالو (الهلال السعودي)، وطه الخنيسي (الكويت الكويتي)، ومهند عبدالرحيم (القوة الجوية العراقي) للمنافسة على اللقب وطرحهم للتصويت أمام الجماهير.

ويمكن للقراء المشاركة في هذا الاستفتاء عبر التصويت للاعب الأفضل برأيهم، حيث يستمر التصويت حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 8 مايو، عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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