بشكله الجديد.. الإمارات تواصل استضافة السوبر المصري لمدة 5 سنوات مقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل دولة الإمارات استضافة مسابقة كأس السوبر المصري لمدة 5 سنوات مقبلة، بعدما سبق واستضافت 5 نسخ خلال الأعوام الأخيرة بداية من عام 2015، بخلاف النسخة التي ستلعب الليلة بين فريقي الأهلي وبيراميدز.

وبحسب تصريحات تليفزيونية لسيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة "برزنتيشن" الراعي الرئيسي للكرة المصرية، فإن البطولة ستقام في الإمارات لمدة 4 أو 5 سنوات مقبلة، على أن يتم تحديد مواعيدها في وقت لاحق.

وتشهد المسابقة مقترحاً جديداً سيتم تطبيقه بداية من النسخة المقبلة، حيث ستقام بمشاركة 4 أندية، لمدة أسبوع في أبوظبي، تُلعب خلاله 3 مباريات، أو 4 حال إقامة لقاء لتحديد المركز الثالث، وتتنافس الفرق الأربعة بنظام خروج المغلوب، وفقاً لقرعة يجريها الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأقيمت جميع النسخ الماضية بين بطلي الدوري والكأس، أو وصيف الكأس أمام بطل الدوري، حال كان بطل المسابقتين فريق واحد، لكن بداية من النسخة المقبلة سيشارك بطل الدوري وبطل الكأس وأصحاب المركز الثاني في كلتا المسابقتين أو بطل كأس الرابطة المصرية بدلاً من وصيف الكأس، وهو نظام يشبه الذي تم تطبيقه في كأس السوبر الإسباني منذ عام 2020.

وأكد سيف الوزيري، أن هناك فكرة جديدة تتم مناقشتها مع مجلس أبوظبي الرياضي، وهي إقامة نسخة أخرى إضافية من كأس السوبر، إذ تقام الأولى في أكتوبر من كل عام، والثانية في ديسمبر أو يناير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز