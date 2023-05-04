نظام إداري إلكتروني متكامل لشركة خورفكان لكرة القدم (فيديو)

المصدر: البيان

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أطلق خليل غانم الحمادي رئيس شركة نادي خورفكان لكرة القدم النظام الإداري الإلكتروني الجديد والذي تمت برمجته من قبل إدارة تقنية المعلومات في الشركة.

ويأتي إطلاق هذا النظام تماشياً مع توجهات حكومة الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي بتطوير أساليب العمل والانتقال إلى الأتمتة في المؤسسات الحكومية الرياضية بما يحقق توفيراً للجهد وزيادة في الإنتاجية واستدامة العمل.

ويهدف نظام العمل الجديد إلى تطبيق منظومة عمل إدارية ذكية متكاملة في التحول الرقمي للمعاملات، وضمان توزيع الأدوار ومعرفة سير إجراءات المعاملات، بالإضافة لأرشفة المستندات وسرعة البحث عنها، هذا عدى التقليل من استخدام الورق واستهلاك الطباعة في الشركة.

وشهد الإطلاق عدد من أعضاء مجلس الإدارة والسادة مدراء الإدارات والموظفين في النادي.

يذكر بأن هذا النظام يتوافق مع معايير أنظمة الجودة والآيزو.

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