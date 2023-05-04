السوبر المصري في أبوظبي.. الأهلي للقب 13 وبيراميدز للتتويج الأول

المصدر: وام

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يلتقي غدا الجمعة الأهلي مع بيراميدز في كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي.

ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطلا لكأس مصر، فيما يخوض بيراميدز وصيفا لمسابقة الدوري للموسم الماضي، وذلك بعد اعتذار الزمالك حامل لقب الدوري عن خوض اللقاء.

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يستضيف فيها استاد محمد بن زايد كأس السوبر المصري فقد سبق وأن استضافه في فبراير 2020، وفاز الزمالك باللقب على حساب الأهلي بركلات الترجيح، وكانت المرة الثانية بنسخة 2017، وفاز فيها الزمالك أيضا بركلات الترجيح.

وكان الأهلي قد توج بكأس السوبر في نسخته الأخيرة في فبراير الماضي، والذي جمعه أمام الزمالك على استاد هزاع بن زايد، بالفوز 2-0.

والتقى الأهلي وبيراميدز في 17 مباراة بجميع البطولات (الدوري المصري، وكأس مصر) فاز الأهلي في 8 منها، وبيراميدز في 5 فيما كان التعادل حاضرا في 4 مباريات، وكان آخر فوز حققه الأهلي على بيراميدز في نهائي كأس مصر، أبريل الماضي 2-1، ليتوج بطلا للكأس.

وفي حال تتويج الأهلي باللقب سيصل إلى اللقب رقم 13 في تاريخه، كأكثر الأندية تتويجا بكأس السوبر، وفي حال فوز بيراميدز سيكون الأول في تاريخه للكأس، وكذلك في جميع البطولات، حيث لم يسبق وأن حقق أي القاب منذ تأسيسه

ويدخل الأهلي اللقاء متسلحا بتأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربي ذهابا 2-0، وتعادله سلبيا في لقاء الإياب.

فيما يخوض بيراميدز اللقاء طامحا في تعويض الخروج من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما ودع البطولة من ربع النهائي أمام فريق مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، حيث خسر 0-1، في لقاء الإياب، وتعادل 1-1 في مباراة الذهاب.

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجلس أبوظبي الرياضي، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري لنسختين متتاليتين.

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