راشد بن حميد رئيساً للجنة العليا لكأس العالم للشاطئية "الإمارات 2023"

المصدر: وام

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قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم تشكيل اللجنة المنظمة العليا لبطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية " الإمارات 2023 " برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد.

وتضم اللجنة معه كل من علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة “نائباً” وسعيد محمد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي "نائباً"، وعضوية كل من اللواء عبدالله علي الغيثي رئيس لجنة الفعاليات بالقيادة العامة لشرطة دبي، وأحمد يوسف بن درويش عضو مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وخوان كاسكو رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية بالفيفا.

وتستضيف الإمارات بطولة العالم لكرة القدم الشاطئية في نوفمبر المقبل، في النسخة الثانية التي تستضيفها بعد نسخة 2009.

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