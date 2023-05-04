مدينة إكسبو دبي تستضيف سباق«أجنحة للحياة» الخيري العالمي

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف مدينة إكسبو دبي، الأحد المقبل، سباق «أجنحة للحياة» العالمي عبر:

https:/‏‏‏/‏‏‏www.wingsforlifeworldrun.com.

الذي ينظم في وقت واحد في أكثر من 200 موقع في أنحاء العالم، وذلك بمشاركة مواطني ومقيمي وزوار دولة الإمارات.

كما ترحب المدينة بالرياضيين المحترفين والمبتدئين ومستخدمي الكراسي المتحركة للجري أو المشي والمشاركة في الحدث الذي يخصص ريعه بالكامل لأبحاث إصابات الحبل الشوكي.

يبدأ السباق الذي ليس له خط نهاية تقليدي في تمام الساعة الثالثة عصراً، ومع بدء السباق تطارد مركبة افتراضية العدائين، وتزداد سرعتها تدريجياً حتى تتفوق على كل مشارك لتعطي بعداً محفزاً لجميع القدرات للتنافس ودعم هدف السباق الخيري.

ومنذ إنشاء السباق العالمي في 2014 اجتذب أكثر من 700000 مشارك من 195 دولة، وجمعت أكثر من 30 مليون يورو للمشاريع الرائدة، ودعم الأبحاث المتطورة في جميع أنحاء العالم بهدف إيجاد علاج لإصابة الحبل الشوكي.

وستشهد النسخة الحالية مشاركة محمد البلوشي رياضي «ريد بول» وغادة الشيخلي سفيرة السباق الرياضية المقيمة في دولة الإمارات.

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