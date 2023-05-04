راشد بن حميد: استقبال محمد بن زايد فريق الشارقة يُطرز تاريخنا الكروي بالفخر

المصدر: دبي - البيان

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تقدم اتحاد الإمارات لكرة القدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، على استقبال سموه فريق الشارقة المُتوج بلقب بطولة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022-2023.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد: إن استقبال سموه بطل الكأس استقبال لكل رياضي طموح ولكل صاحب منجز.

موضحاً أن هذا الاستقبال يُطرز تاريخنا الكروي بالفخر ويدفعنا لتحقيق مزيد من الإنجازات في جميع قطاعات كرة القدم. وهنأ رئيس الاتحاد فريق الشارقة بهذا الاستقبال التاريخي.

مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، الداعم الأول للرياضة الإماراتية، ولسموه بصمات واضحة في كل الإنجازات التي حققتها الرياضة وخاصة كرة القدم.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن هذا اليوم يعد ولادة جديدة لبطولة كأس رئيس الدولة وهو الأمر الذي يدفعنا إلى العمل على تطويرها باستمرار من أجل الوصول إلى أفضل المستويات الفنية والتنظيمية والجماهيرية.

دعم

من جانبه، ثمن محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة دعم القيادة الرشيدة المستمر للرياضة.

مؤكداً أن استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» فريق الشارقة بطل كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2022- 2023 يُمثل دعماً قوياً للرياضة ولأصحاب الإنجازات ومشيراً إلى أن هذا الاستقبال التاريخي يضع البطولة الأغلى على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار والتطور.

وقال: نحن محظوظون بقيادتنا الرشيدة التي تولي الرياضة اهتماماً كبيراً وتُقدم الدعم الكبير للرياضيين وأصحاب المنجزات مشيراً إلى أن هذا الدعم يحفزنا على رفع مستوى العطاء من أجل تحقيق إنجازات قارية ودولية على صعيد الأندية والمنتخبات.

وأكد الأمين العام أن بطولة كأس رئيس الدولة البطولة الأغلى تعيش أبهى فتراتها بعد هذا اليوم التاريخي ولذا سنواصل العمل بأقصى طاقاتنا لتنظيم هذه البطولة بروح جديدة وبحلة أبهى.

كما بارك الأمين العام لفريق الشارقة وإدارته وجمهوره هذا الاستقبال مؤكداً أن هذا اليوم سيبقى في ذاكرة أسرة كرة القدم والمجتمع.

شكر

كما وجه مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي برئاسة علي سالم المدفع شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على استقبال الفريق الأول لكرة القدم المتوّج ببطولة كأس رئيس الدولة المرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي في قصر سموه في العاصمة أبوظبي.

وثمن علي سالم المدفع استقبال صاحب السمو رئيس الدولة فريق الشارقة وعدّه الحافز الأكبر على تقديم المزيد من النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة على مستوى المشاركات المحلية والخارجية، وأن يشكل نادي الشارقة رافداً أساسياً للمنتخب الوطني في مشاركاته القارية والدولية.

كما أعرب رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة الذي يدعم جميع الرياضات والرياضيين في الدولة.

مشيراً إلى أن كلمات سموه ورسائله الإيجابية تشكل دافعاً لمجلس الإدارة واللاعبين إلى تقديم المزيد وتحقيق الانتصارات والبطولات والحضور المستمر في منصات التتويج.

وعدّ المدفع أن لقاء سموه ما هو إلا تتويج لكل عمل تم في الفترة الماضية والجهود التي بذلها كل من أسهم في تتويج الفريق بطلاً لأغلى الألقاب.

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