اتحاد الكرة يُشارك في مؤتمر «الآسيوي»

المصدر: (دبي - البيان)

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يشارك وفد اتحاد الإمارات لكرة القدم، المكون من مارسيل لوكاسين المدير الفني للاتحاد، وجمال الحساني رئيس قسم التعليم والتدريب في مؤتمر الاتحاد الآسيوي الرابع لتثقيف المدربين 2023.

والذي يُنظمه الاتحاد القاري في مقره بالعاصمة الماليزية كوالالمبور. وتتضمن جلسات المؤتمر إرشادات تطوير الفكر التدريبي للمدربين، وخبرات الرخص التدريبية الآسيوية، ومتطلبات تطويرِ المدربين مستقبلاً، وانعكاسات مباريات مونديال 2022 على عمل المدربين، وكيفية الاستفادة منها للارتقاء بواقع الكرة الآسيوية.

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