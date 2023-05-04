عبد الله سلطان: هبوط الظفرة نتيجة تراكمات سنوات

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال عبد الله سلطان قائد وحارس مرمى الظفرة، إن هبوط فريقه من دوري المحترفين، بدأ قبل عدة مواسم.

مبيناً أنه نتاج تراكمات سنوات سابقة ظل خلالها الفريق يعاني حتى يحافظ على وجوده في المنافسة، مشيراً إلى نجاة فارس الظفرة في الموسم الماضي من الهبوط بالفوز في الجولة الأخيرة.

وقال سلطان في حديث مع «البيان»، إن الفريق تأثر بمعاناته السابقة وكانت النهاية هبوطه من البطولة وأضاف: حتى عندما كنا نصل لنهائي كأس رئيس الدولة، كنا نعاني في الدوري ونحتل مركزاً متأخراً لأن نظام بطولة كأس رئيس الدولة يختلف عن الدوري.

حيث تلعب 3 مباريات وتصل إلى النهائي، أما الدوري فيحتاج إلى استمرارية الفوز وتحقيق النتائج الإيجابية على مدار الموسم ومراكزنا فيه للأمانة لم تكن جيدة.

ووصف قائد الظفرة ما حدث من هبوط بـ «الكبوة»، وقال إن كل فريق معرض لها، وهنالك أندية كبيرة على مستوى العالم مرت بذات التجربة، ذاكراً أن الهبوط يجب أن يكون درساً يستفيد منه الجميع من أجل العودة بمستوى أفضل وطموح أكبر، مشيراً إلى أنه على ثقة بأن الظفرة قادر على تصحيح مساره والعودة من جديد إلى الموقع الذي يستحقه.

مسؤولية جماعية

وأكد عبد الله سلطان أن مسؤولية الهبوط تعتبر جماعية مهما كانت المبررات، مبيناً أنهم كلاعبين يقع عليهم تحمل جزء مقدر من عدم المحافظة على التواجد في الدوري، ودافع قائد الظفرة عن إدارة النادي وقال إنها تحملت مسؤوليتها بالكامل وسعت واجتهدت من أجل تحقيق أفضل النتائج.

مشيراً إلى أن الإدارة أدت واجبها وقامت بتوفير كافة الاحتياجات وتعاقدات مع مجموعة كبيرة من اللاعبين ولم تقصر في القيام بكل عمل يحقق مصلحة الفريق.

واستطرد سلطان وقال: الإدارة تعاقدت مع أجانب مميزين سواء في فترة التعاقدات الصيفية أو الشتوية لديهم سيرة ذاتية جيدة وكانوا يقدمون مستويات متميزة مع فرقهم قبل الانضمام إلى الظفرة، لكن التوفيق لم يحالفهم وهذا يحدث أحياناً في كرة القدم.

واعتذر عبد الله سلطان لمحبي الظفرة على نتائج الفريق في الموسم الحالي وهبوطه لدوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن الاعتذار الحقيقي سيكون بتصحيح الخطأ والعودة إلى دوري المحترفين سريعاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز