4 مدربين مواطنين يتصدرون المشهد في «الهواة» و«المحترفين»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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يتصدر 4 مدربين مواطنين المشهد ويقودون أنديتهم إلى تحقيق نتائج لافتة، سواء على مستوى دوري الهواة أو دوري المحترفين.

ولتكن البداية بدوري أدنوك للمحترفين الذي يبلي فيه المدرب حسن العبدولي بلاء حسناً مع فريق دبا الفجيرة «النواخذة».

وأحدث العبدولي «ريمونتادا» غير مسبوقة على مستوى ترتيب دوري المحترفين فبعد أن شارفت سفينة النواخذة التي تقاذفتها أمواج دوري أدنوك للمحترفين على مغادرة الأضواء، أعاد العبدولي البريق للفريق وأحكم بوصلته وينجح في إحياء الآمال من جديد ليكون دبا الأقرب حالياً لخطف بطاقة البقاء مع الكبار من البطائح الذي تراجع مركزاً للوراء خلف النواخذة على الرغم من تساوي الفريقين في النقاط، إلا أن البطائح يتخلف بفارق الأهداف.

المدرب الثاني الذي يقدم موسماً متميزاً في المحترفين هو عبد العزيز العنبري المدير الفني لخورفكان الذي اقترب من إبقاء النسور للموسم الرابع على التوالي مع كبار دوري المحترفين، ومعروف أن العنبري من المدربين المميزين في خارطة التدريب الإماراتي، ويكفي أنه أعاد الشارقة لنيل درع الدوري بعد عدة مواسم ابتعد فيها الفريق عن نيل لقب دوري المحترفين.

ثنائي متميز

وعلى صعيد دوري الدرجة الأولى يتصدر الدكتور عبد الله مسفر المدير الفني لحتا المشهد بعد أن نجح مسفر في قيادة الإعصار للتربع على صدارة دوري الهواة لأكثر من 10 أسابيع، فضلاً عن تجنب الهزيمة في 18 مباراة متتالية ووصول حتا إلى النقطة 68، حيث بات لا يفصله عن الصعود سوى 4 نقاط ربما تنقص وفقاً لنتائج الأندية المنافسة حتا على خطف بطاقة التأهل لدوري الأضواء.

وعلى طريق مسفر يسير مواطنه محمد الجالبوت المدير الفني لفريق الإمارات والذي تصدى للمهمة في منتصف الموسم بعد تركه لتدريب فريق دبا الحصن، ويمكن القول هنا إن دبا الحصن يحتل حالياً المركز الثاني بفارق نقطة عن الإمارات «الثالث» الذي يمتلك 62 نقطة.

ويمني الجالبوت نفسه أن يبتسم له الحظ هذا الموسم بعد أن كان قريباً خلال العام الماضي من تحقيق إنجاز غير مسبوق مع فريق العربي القيواني لولا تراجع نتائج الفريق في الأمتار الأخيرة، والتي حالت دون صعود العربي لدوري المحترفين لكن الجالبوت سيسخر كل إمكاناته من أجل إعادة الصقور للتحليق من جديد في سماء الأضواء والشهرة.

لكن هذه الأمنيات ستكون مرهونة بفقدان الحصن لمزيد من النقاط وهي معادلة صعبة جداً، وسيضع التنافس بين الحصن والصقور المباريات المقبلة على صفيح ساخن مع ترقب جمهور كل فريق لنتائج منافسه.

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