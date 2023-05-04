أشرف صبحي: استضافة الإمارات للسوبر شرف للكرة المصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، أن مباراة كأس السوبر المصري تمثل دون شك إحدى أهم المنافسات التي تحظى بالاهتمام والمتابعة الجماهيرية الكبيرة داخل مصر وخارجها، الأمر الذي يضفي كثيراً من الاهتمام والشغف الجماهيري على تلك البطولة رغم كونها مباراة واحدة.

وقال: استضافة الإمارات للمباراة على استاد محمد بن زايد تمثل دائماً إضافة كبيرة ومهمة ليس فقط على مستوى الناديين وإنما أصبحت تمثل إضافة لجماهير كرة القدم المصرية الذين يتابعون المباراة من المدرجات مع أشقائهم من دولة الإمارات، وكذلك الملايين من المتابعين عبر الشاشات من مختلف القرى والمدن المصرية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بالمستويات القياسية والإنجازات التي تتحقق يوماً بعد يوم للمنظومة الرياضية بدولة الإمارات، خصوصاً على مستوى كرة القدم.

مشيراً إلى أن الدولة المصرية شهدت أيضاً خلال السنوات القليلة الماضية طفرة غير مسبوقة وتطوراً كبيراً على كل المستويات والقطاعات، خصوصاً الرياضية منها وسواء على مستوى البنية الرياضية وهو ما أهلنا لاستضافة أكثر من 300 بطولة عالمية وقارية خلال آخر ثلاث سنوات فقط، فضلاً عن الإنجازات التي تتحقق على أيدى أبطالنا في مختلف الألعاب الرياضية وفي جميع المنافسات القارية والعالمية.

تعاون

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري، أن كرة القدم دائماً وعلى مدار التاريخ ستظل لها أدور كبيرة في التقارب بين الشعوب وتعميق أواصر المحبة والتعاون بين الجميع، خصوصاً بين الأشقاء، متمنياً أن تخرج المباراة بالشكل الذي يتناسب وسمعة وريادة وجماهيرية كرة القدم المصرية .

وبما يليق بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين في مصر والإمارات في ظل قيادتي البلدين الحكيمة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، والرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقامة كأس السوبر المصري لكرة القدم بين الأهلي بطل كأس مصر، وبيراميدز وصيف مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في اللقاء.

استضافة

وتأتي الاستضافة بناء على مذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تشمل استضافة كأس السوبر المصري مرتين على التوالي، وأقيمت النسخة الماضية من كأس السوبر في أكتوبر 2022 باستاد هزاع بن زايد في مدينة العين، وفاز فيها الأهلي بثنائية على الزمالك.

وأقيم في استاد محمد بن زايد أمس في تمام الساعة الثالثة عصراً الاجتماع الفني للمباراة المرتقبة، كما انطلق المؤتمر الصحفي التقديمي لفريق الأهلي الساعة الرابعة والربع عصراً بحضور مدرب الفريق ولاعب أساسي في تشكيلة المباراة المرتقبة، فيما أقيم المؤتمر الصحفي التقديمي لنادي بيراميدز الساعة الخامسة إلا ربع بحضور مدرب الفريق ولاعب أساسي في التشكيلة.

ويجري الأهلي تدريبه الأساسي اليوم في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، فيما يجري بيراميدز تدريبه الرسمي في تمام الساعة السابعة مساءً، على أن تتاح للوسائل الإعلامية التغطية خلال الربع ساعة الأولى من التدريبين.

تامر حسني يحيي حفل النهائي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، عن إحياء الفنان المصري تامر حسني، حفل مباراة كأس السوبر المصري لكرة القدم، المقررة مساء غد الجمعة، في ملعب ستاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

وتبدأ الفقرة الفنية للفنان تامر حسني في الثامنة والنصف مساء، أي قبل ساعة من انطلاق مباراة كأس السوبر، التي تجمع بين بيراميدز والأهلي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير، رغم اعتذار الزمالك عن عدم المشاركة في المباراة.

ويخوض بيراميدز، المباراة بديلاً للزمالك، باحتسابه صاحب المركز الثاني للدوري المصري الموسم الماضي، بينما يخوض الأهلي، اللقاء، كونه بطلاً لكأس مصر الموسم الماضي.

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