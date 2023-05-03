أكبر سحوب لجماهير قاعات شباب الأهلي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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قرر قطاع الألعاب الرياضية في نادي شباب الأهلي، تقديم عدد من الجوائز والهدايا بالسحب على تذاكر مباراة فريق رجال السلة أمام فريق الهلال السعودي، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة السوبر لأندية غربي آسيا لكرة السلة المقررة الإثنين المقبل، في ملعب قاعة سعيد بن مكتوم بالنادي.

وأوضح القطاع أنه سيتم طرح 1500 تذكرة للمشجعين، والسحب على جوائز مقدمة من رعاة وشركاء النادي الاستراتيجيين، وذلك إيماناً منه بالدور الكبير الذي يقوم به المشجعون تجاه فرق النادي، ومساندتهم المستمرة لهم في جميع المسابقات، ودورهم المهم بدعمهم اللاعبين في المباريات. وبين أن الجوائز ستكون وقوداً مجانياً من إمارات للبترول، ومياهاً مجانية من ماي دبي، ورحلات سفر إلى تركيا.

كما سيقوم النادي بتوزيع 300 قميص بجانب قمصان عليها توقيع نجوم الفريق.

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