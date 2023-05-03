بعثة الأهلي المصري تصل إلى أبوظبي

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

ت + ت - الحجم الطبيعي

وصلت، عصر أمس إلى أبوظبي، بعثة الأهلي المصري، استعداداً لخوض مباراة كأس السوبر المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، على استاد محمد بن زايد.

وحظيت البعثة باستقبال حافل لدى وصولها إلى مطار أبوظبي الدولي، ثم توجهت إلى مقر الإقامة، في فندق الماريوت بمنتجع الفرسان الدولي.

ويخوض فريق الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على استاد زايد للكريكيت بأبوظبي، على أن يؤدي مرانه الأساسي على ملعب محمد بن زايد غدا الخميس. يذكر أن الأهلي فاز بآخر لقب للسوبر على حساب الزمالك 2-0،في أكتوبر الماضي على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز