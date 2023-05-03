الشعفار يترشح لـ «نائب رئيس الأولمبي الآسيوي»

المصدر: (دبي-عدنان الغربي)

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تقدم أسامة الشعفار نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، رئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية بترشحه لمنصب نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي في الانتخابات المقررة خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة التايلاندية بانكوك 14 يوليو المقبل.

ويشغل الشعفار منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 18 عاماً، وهو عضو بلجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية التي تم تشكيلها، العام الماضي، برئاسة الكوري الجنوبي شيت اي وون.

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