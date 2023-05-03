أبيض الناشئين يهزم النرويج في إيطاليا

المصدر: (دبي - البيان)

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اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 15 سنة أول من أمس مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بعد خوضه مباراته الرابعة في البطولة، فحقق الفوز على نظيره النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف. وسجل أهداف المنتخب، اللاعب محمد بطي «20»، واللاعب مايد عادل «51 و71».

وخاض منتخبنا في بطولة إيطاليا الودية أربع مباريات، وخسر المباراة الأولى أمام منتخب سلوفينيا بخمسة أهداف من دون رد، وتعادل في الثانية مع منتخب رومانيا بهدف لهدف، ثم فاز في مباراته الثالثة أمام المنتخب المكسيكي بثلاثة أهداف من دون رد.

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