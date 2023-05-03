عبدالرحمن الحداد: كوزمين قادر على تحقيق اللقب الرابع للشارقة

المصدر: دبي - علي الظاهري

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أكد عبدالرحمن الحداد، لاعب منتخبنا الوطني والشارقة سابقاً، أن فريق الشارقة بقيادة المدرب الروماني كوزمين أولاريو قادر على تحقيق اللقب الرابع هذا الموسم بعد حصد كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين متتاليتين خلال موسم واحد، وكأس السوبر الإماراتي.

مشيراً إلى أن الموسم الحالي يعتبر تاريخياً لفريق الشارقة بتحقيق 3 بطولات في موسم واحد، حتى وإن ضاعت الفرصة للمنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، الذي تصدره الفريق لجولات عدة.

وأضاف لـ«البيان» أن تألق الشارقة في الفترة الماضية جاء بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى جانب الجهود المشتركة والعمل الكبير من مجلس إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين من أجل ظهور الفريق بالصورة المطلوبة.

مشيراً إلى أن النجاح هو امتداد للعمل المبكر الذي بدأ في مرحلة الإعداد قبل انطلاقة الموسم في المعسكر الخارجي بعد وضع أهداف تتجلى في المنافسة على جميع البطولات وتحقيق إنجازات جديدة.

إشادة

وأشاد الحداد بجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب كوزمين في تغيير عقلية اللاعبين عبر غرس ثقافة الفوز والانتصارات.

وقال: المدرب وجه رسالة مباشرة للاعبين في الملعب بعد الفوز بالكأس الغالية قبل الصعود إلى منصة التتويج بأهمية وضرورة حصد اللقب الرابع في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، التي ينتظر فيها الفريق مواجهة الجزيرة في نصف النهائي خلال الشهر الجاري، ما أعطى دفعة معنوية كبيرة للاعبين من أجل مواصلة حصد الألقاب.

وعن تعويض الألقاب الثلاثة لفريق الشارقة هذا الموسم درع الدوري بعد التفريط فيه، قال الحداد إن بطولة الدوري ذات خصوصية ولها حسابات مختلفة، أما كأس صاحب السمو رئيس الدولة تعتبر أغلى البطولات، وليس من السهل الفوز فيها حتى وإن كان عدد المباريات للوصول للنهائي أقل، لأنه لا مجال للتعويض في مختلف مراحل المسابقة.

مؤكداً أن الظروف لم تخدم فريق الشارقة للمنافسة على اللقب هذا الموسم بعد تصدر جدول الترتيب في عدة جولات خلال الدور الأول نتيجة خسارة النقاط لأسباب، منها على سبيل المثال لا الحصر تعرض عدد من اللاعبين لإصابات.

مشهد مثير

وعلق الحداد على المشهد التنافسي المثير في الدوري هذا الموسم، وقال إنه بصفته لاعباً سابقاً ومدرباً حالياً يرى أن الموسم الجاري أفضل موسم بعد المنافسة المشتعلة على اللقب حتى جولات متأخرة من عدة أندية، ما عزز من قوة دوري أدنوك للمحترفين.

موضحاً أن المنافسة الشرسة على درع الدوري تعود إلى المستوى الفني الكبير لعدة فرق تحتل مراكز متقدمة، لكن برمجة المباريات أدت إلى تراجع المنافسة في الجولات الأخيرة، حيث شهد ثاني أيام عيد الفطر عودة اللاعبين للتدريبات استعداداً للجولة 24 من الدوري، ومن الضروري مراعاة العامل النفسي للاعبين في مثل هذه المناسبات المهمة على المستوى الاجتماعي والأسري للاعب.

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