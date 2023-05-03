منتدى تطوير الدوري الإماراتي يناقش النزاهة والاستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت أنشطة النسخة الثانية لمنتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي نظمته رابطة المحترفين الإماراتية، على مدار أمس وأول من أمس، في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، وبحضور ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ومشاركة محاضرين دوليين في التخصصات المختلفة، إضافة إلى ممثلي الأندية المحترفة وممثلي وسائط الإعلام.

وشهد اليوم الختامي حضور عبدالله ناصر الجنيبي، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب خبراء الاتحادين الآسيوي والأوروبي، وممثلي الأندية المحترفة.

وافتتحت الجلسات بعرض عن النزاهة في كرة القدم، قدمه بينوا باسكييه، المحكم في محكمة التحكيم الرياضي «كاس»، المستشار القانوني للاتحاد الآسيوي، نائب أمين اللجنة التأديبية ولجنة الأخلاق، تناول فيه جهود مكافحة التلاعب بالمباريات، والمعايير الخاصة بالتعامل مع مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، في ما يتعلق بتسريب المعلومات، وغيرها من العوامل التي تخضع لرقابة مشددة في مختلف الدوريات.

كما أشاد بينوا بجهود رابطة المحترفين الإماراتية، في الالتزام بأقصى معايير النزاهة والشفافية، وكذلك الدوري الإماراتي المحترف، إذ كانت الرابطة من أُوَل الروابط في آسيا، في دعم جهود النزاهة في كرة القدم، ومنع التلاعب بالمباريات، وغيرها من الآثار المترتبة عليها.

وفي الجلسة الثانية للمنتدى، قدم إيليوت أرثور وورسوب، الخبير في الاستدامة في كرة القدم، عرضاً شاملاً عن الاستدامة في كرة القدم، وعلاقة الاستدامة بجهود دعم مكافحة التغير المناخي، وأهمية الحفاظ على مستقبل اللعبة، وربطه بآثار التغير المناخي، كون مشجع كرة القدم في أنحاء العالم، من السهل الوصول إليه وتوجيه رسائل تخص مكافحة تغير المناخ.

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