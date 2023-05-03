عبد الله الظنحاني لـ «البيان»: تركيز «النواخذة» على البقاء

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد عبد الله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي لدبا الفجيرة «النواخذة» أن ما يشغل شركة كرة القدم بالنادي حالياً هو كيفية بقاء النواخذة مع أندية دوري أدنوك للمحترفين موسماً ثانياً على التوالي وتعد هذه الأمور الشغل الشاغل للإدارة والجمهور والجهازين الفني والإداري وكذلك اللاعبين.

مدرب كبير

في تصريح لـ «البيان» بشأن ما إذا كان الفريق قرر تجديد عقد المدرب الوطني حسن العبدولي أم لا، قال الظنحاني إن المدرب العبدولي من الكفاءات الوطنية وكان له بصمات واضحة مع عدد من الأندية المحلية.

مشيراً إلى النتائج الإيجابية التي تحققت في عهده عقب تصديه للمهمة في دبا الفجيرة لم تأت من فراغ، وذكر أن العبدولي أثبت أنه مدرب كبير بدليل اختياره كأفضل مدرب في أبريل الماضي ونحن من جانبنا نتمنى استمراريته معنا لكن أعود وأقول بعد نهاية الموسم خلال الشهر الجاري سيكون لكل حادث حديث .

وقال ما ينطبق على العبدولي أيضاً ينطبق على اللاعبين الأجانب والمقيمين والمواطنين وذلك فيما يتعلق بشأن استمراريتهم مع الفريق من عدمها خلال الفترة المقبلة.

علاج

ونبه الظنحاني إلى أن الطاقم الطبي يبذل جهداً مقدراً من أجل علاج المصابين لإلحاقهم بمباراة الشارقة في الجولة المقبلة من الدوري والتي تقام يوم السبت المقبل بملعب الشارقة ضمن الجولة قبل الأخيرة من دوري المحترفين.

وعن مباراة الشارقة، أكد الظنحاني أن الشارقة يعد من أقوى الفرق في خارطة الدوري الإماراتي وتوج بالكأس العاشرة من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة قبل أيام.

ولذلك أطالب لاعبي دبا بتوخي الحذر واللعب بقوة أمام الشارقة، معرباً عن أمله في أن يواصل النواخذة مشوار النتائج الإيجابية، ويقدم اللاعبون العرض الأفضل الذي يكفل لهم العودة من ملعب الشارقة بنتيجة إيجابية تساعد الفريق في التمسك بحظوظ البقاء مع نهاية مشوار الدوري.

الجدير بالذكر أن دبا أنعش حظوظه في البقاء موسماً ثانياً في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه المثير على النصر خلال الجولة الماضية ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني عشر وتبقت للنواخذة مباراتان أمام الشارقة والظفرة الذي سيغادر دوري المحترفين مع نهاية هذا الموسم.

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