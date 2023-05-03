محمد العطاس: دعم الجزيرة ساعدني على تجاوز الإصابة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

ثمن محمد العطاس «25 عاماً» متوسط دفاع الجزيرة، الدعم الكبير، الذي وجده من إدارة النادي والجهازين الإداري والفني للفريق، خلال فترة إصابته السابقة.

والتي أبعدته عن الملاعب أشهراً عدة، قبل عودته مؤخراً، مشيراً إلى أنه وجد دعماً معنوياً كبيراً، واهتماماً بإصابته، الشيء الذي شجعه وساعده على تجاوز الإصابة بمعنويات عالية، مؤكداً أنه تعافى من آلام الإصابة، ويأمل في العودة بمستوى أقوى في بقية مباريات الموسم.

وتأسف العطاس على النتائج السلبية، التي حققها الجزيرة في بطولة الدوري، وقال إنها لم تتناسب مع طموح الإدارة والجماهير، ذاكراً أن فريقه قدم مستويات جيدة في العديد من المباريات التي خسر نقاطها لعدم التوفيق، وأن الفريق كان يستحق مركزاً أفضل في جدول الترتيب قياساً بالعطاء الذي قدمه.

مؤكداً أنهم كونهم لاعبين كانوا يأملون بتحقيق مركز متميز، والمنافسة على الصدارة، رداً على الدعم المتوفر من الإدارة والوقفة القوية من الجماهير خلف الفريق في جميع المباريات داخل ملعبه وخارجه.

وأشار مدافع الجزيرة إلى ضرورة العمل على كسب نقاط الجولتين المقبلتين أمام الظفرة واتحاد كلباء، مشدداً على أنه لا بد من العمل على بلوغ مركز أكثر تقدماً في جدول الترتيب، وأضاف: فقدنا فرصة المنافسة على اللقب.

ولكن لا بد من العمل على الخروج بنتائج إيجابية، وكسب النقاط في أرضية الملعب لأن ذلك قد يساعدنا في تقدم مركزنا، مع حرصنا أيضاً على تقديم مستويات جيدة، لذلك علينا أن نبذل قصارى جهدنا في التدريبات والمباريات.

ووعد محمد العطاس بالتعويض في الموسم المقبل والمنافسة على التتويج بلقب بطولة الدوري، مشيراً إلى أن فريقه مؤهل لنيل البطولات بما يمتلكه من مقومات وقدرات إدارية وفنية، مبيناً أنه على الثقة بأن الجزيرة قادر على العودة دائماً بمستوى أقوى يحقق به كل الطموحات التي تليق به.

8 مشاركات

شارك العطاس في 8 مباريات فقط بالنسخة الحالية من بطولة الدوري، بسبب الإصابة، ليكون أقل مواسمه مشاركة بشعار «فخر أبوظبي»، منذ أن حجز مقعداً أساسياً بتشكيلة الفريق قبل 6 مواسم في عمر التاسعة عشر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز