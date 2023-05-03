توريه: النصر منحني «فرصة العمر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد اللاعب الإيفواري عبدالله توريه أن النصر منحه «فرصة العمر» بتصعيده للفريق الأول لكرة القدم والتعويل عليه في مباريات مهمة كانت حاسمة في مشوار العميد ضمن صراع البقاء بدوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أنه كان حريصاً على عدم ضياع هذه الفرصة من بين يديه حتى يثبت نفسه وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

وأصبح توريه (19 عاماً) والقادم من أحد أندية الهواة من الدوري الإيطالي أحد أبرز اللاعبين الذين خطفوا الأنظار إليه في مرحلة الإياب من دوري المحترفين، إذ قاد النصر لتحقيق فوز ثمين على العين في الجولة 20 إضافة إلى هدفين آخرين سجلهما في شباك شباب الأهلي واتحاد كلباء.

وقال توريه: أعلم أنه ليس من السهل الحصول على فرصة اللعب في الفريق الأول ولكن إذا ما حصلت عليها فيجب عدم إضاعتها فهي لا تأتي مرتين أو ثلاثاً، وأضاف: دعوتي للانضمام لتدريبات الفريق الأول كانت فرصة العمر بالنسبة لي لأثبت قدراتي وأحصل على فرصة للمشاركة في المباريات، والمهمة لم تكن سهلة ولكني كنت واثقاً بأن العمل وحده سيساعدني على تحقيق هدفي.

وتابع: أنا سعيد بما أقدمه، وسأواصل العمل حتى أكون لاعباً مؤثراً في الفريق، وسأحرص على تقديم أفضل ما لدي حينما أكون في الملعب سواء في التدريبات أو المباريات.

المهمة الأصعب

وقال توريه إن اللعب أساسياً في صفوف الفريق هو المهمة الأصعب والتحدي الأكبر الذي واجهه في حياته، مشيراً إلى أنه بذل الكثير من الجهود حتى يثبت أنه جدير بالحصول على هذه الفرصة ووعد نفسه بعدم التفريط فيها إذا ما تحققت.

وعد اللاعب الإيفواري ظهوره الأول في تشكيلة الفريق، حينما لعب بديلاً لزميله حسين مهدي في مباراة الديربي ضد الوصل، اختباراً مهماً في حياته، وقال: كنت حريصاً على تقديم مستوى جيد حتى أحصل على فرصة ثانية، وبالفعل حصلت عليها ثم على فرصة ثالثة ورابعة حتى أصبحت ضمن التشكيلة الأساسية وهذا مصدر فخر لي وحافز على العمل أكثر حتى أقدم مستويات أفضل وأثبت أني أستحق اللعب في النصر.

وعن طموحاته وأحلامه مع النصر بعد تجديد عقده مدة 3 سنوات، قال توريه: طموحي الوحيد أن أكون لاعباً مؤثراً في تشكيلة فريقي وأساعده على تحقيق أهدافه، وحينما أنجح في تحقيق ذلك ستأتي النتائج الجيدة، وأشكر إدارة النصر على ثقتها بي وأعد جماهير الفريق بعدم ادخار أي جهد حتى أكون في مستوى آمالهم وتطلعاتهم.

وأضاف: بأدائي في التدريبات حصلت على مكان في تشكيلة الفريق وسجلت 3 أهداف في الدوري، وحان الوقت لمواصلة التركيز من أجل إسعاد الجماهير.

جهود

وعد توريه تجديد عقده ثمرة الجهود التي بذلها منذ أن التحق بالنصر في أكتوبر الماضي لإجراء اختبار ضمن فريق تحت 21 عاماً، موضحاً أن عليه مواصلة العمل وأن لا شيء أمامه ليفعله غير العمل لأنه بوابته الوحيدة لتحقيق أهدافه الكروية.

وقال: أنا فخور بالوجود ضمن التشكيلة الأساسية للفريق وأدرك جيداً أن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها، ولذا سأحرص على بذل كل ما أملك من جهود لتطوير نفسي وأحافظ على الثقة التي حصلت عليها من المدرب وإدارة الفريق.

وسعيد بالمستويات الجيدة التي قدمها الفريق في مرحلة الإياب والتي أظهرت المكانة الحقيقية للنصر، وعلينا أن نظهر المزيد من القوة حتى ننهي الموسم بأفضل طريقة ممكنة ونؤكد مدى الإصرار والعزيمة والروح العالية التي تحلى بها الفريق.

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