رويال.. خطوة في طريق النجاح

المصدر: متابعة - محمد فضل

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بدأ نادي رويال بطل دوري الدرجة الثالثة خطوات النجاح في طريقه إلى الصعود إلى دوري المحترفين، فالفريق من قصص النجاح اللافتة في الدوري الإماراتي للدرجة الثالثة، بعد أن نجح النادي الذي تأسس قبل موسمين فقط - بشراكة إماراتية مصرية بين محمد علي بوجسيم نجل علي بوجسيم أسطورة التحكيم العالمي والإماراتي، والمصري محمد بغدادي- من تحقيق درع دوري الدرجة الثالثة للموسم الكروي الحالي 2022 - 2023، والتأهل إلى مصاف دوري الدرجة الثانية، خلال الموسم الجديد.

ويقود الفريق الأول لنادي رويال جهاز فني وطبي وإداري، بقيادة المدير الفني المصري محمد رمضان «جيدا»، الذي قاد الفريق في 20 مباراة، حقق الفوز في 10، والتعادل في 7، وتلقى الهزيمة في 3، جامعاً 37 نقطة، وتلقت شباكه 17 هدفاً، كما أن قائمة الفريق تضم لاعبين أقوياء، ومن جنسيات مختلفة.

منافسة قوية

وفي تصريح لـ«البيان» هنأ محمد بغدادي اللاعبين والجهازين الفني والإداري على التتويج بدرع دوري الدرجة الثالثة، لافتاً إلى أن الأداء القوي الذي قدمه الفريق طوال موسم دوري الثالثة، في ظل منافسة قوية وشرسة بين كل الفرق الطامحة للتأهل إلى مصاف دوري الثانية، ونوه بغدادي بالنصائح التي قدمها الحكم الدولي السابق علي بوجسيم للفريق، واستفادة اللاعبين من خبرات بوجسيم أيقونة التحكيم الإماراتية، ليتوجوا جهودهم بهذا الدرع الغالية، والذي نهديه لكل محبي فريق رويال، الذي يمتلك قاعدة نتمنى أن تزداد مع انطلاقة مباريات دوري الدرجة الثانية، والذي نعد له العدة من الآن، وقال: هدفي ومحمد علي بوجسيم وضع خطة مستقبلية، تقود رويال للتأهل إلى دوري المحترفين خلال السنوات الخمس المقبلة.

ووصف بغدادي مشروعهم بالناجح، ووضعنا هدفنا أن نصل لأعلى درجات النجاح والتوفيق، وبذلنا مجهوداً كبيراً من أجل أن يتوج رويال بهذا الإنجاز.

وقال بغدادي: مع نهاية الموسم الحالي بدأنا مباشرة التفكير في الموسم المقبل، وننتظر تقريراً من مدرب الفريق «جيدا»، الذي يتضمن احتياجات الفريق للموسم الجديد، وكيفية الإعداد لدوري الثانية، إلى جانب تقييم حول اللاعبين، الذين يرغب بهم لتدعيم الصفوف.

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