13 هدفاً تفصل دوري آدنوك للمحترفين عن حصيلة الموسم الماضي

المصدر: وام

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مع اقتراب النسخة الحالية لدوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين من نهايتها، أصبحت البطولة على مسافة قريبة من معادلة حصيلة الأهداف في نسخة الموسم الماضي، وقد تسهم مباريات الجولتين المتبقيتين في معادلة واجتياز هذه الحصيلة.

وبلغ عدد الأهداف المسجلة في النسخة الحالية حتى الآن 505 أهداف في 168 مباراة، بمتوسط 3 أهداف للمباراة الواحدة. وتستكمل المسابقة فعالياتها بالجولتين الـ25 يومي السبت والأحد المقبلين، والـ26 التي يحدد موعدها لاحقاً.

وأصبحت النسخة الحالية على بعد 13 هدفا من معادلة الحصيلة التهديفية للنسخة الماضية، التي شهدت 518 هدفاً في 182 مباراة بمتوسط نحو 2.85 هدف للمباراة الواحدة، وعلى بعد 61 هدفاً لمعادلة الحصيلة التهديفية لنسخة 2020-2021، التي شهدت 566 هدفاً في 182 مباراة بمتوسط 3.11 هدف للمباراة الواحدة.

وعلى صعيد الهدافين لنفس المواسم الثلاث الأخيرة، تدور حاليا منافسة قوية بين لابا كودجو مهاجم العين وعلى مبخوت مهاجم الجزيرة على صدارة هدافي الموسم الحالي، ويتصدر كودجو القائمة حاليا برصيد 26 هدفاً ويلاحقه مبخوت بـ25 هدفاً.

وفي الموسم الماضي، حسم كودجو لقب الهداف برصيد 26 هدفاً، وبفارق كبير عن عمر خربين، مهاجم الوحدة آنذاك، والذي حل ثانيا برصيد 15 هدفا، فيما انتزع مبخوت لقب الهداف في موسم 2020–2021 برصيد 25 هدفاً، متفوقا على فابيو ليما مهاجم الوصل، الذي حل ثانيا برصيد 22 هدفاً.

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