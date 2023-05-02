الهولندي شرودر يقترب من تدريب الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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اقترب الجزيرة من التعاقد مع المدرب الهولندي الفريد شرودر لتولي قيادة «فخر أبوظبي» الموسم المقبل خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر، وأفادت المصادر بأن المفاوضات قطعت شوطاً كبيراً في زيارة قام بها شرودر إلى أبوظبي استغرقت 48 ساعة، وقف فيها على مرافق النادي، وينتظر أن تشهد الساعات المقبلة حسم الاتفاق النهائي، سواء بتوقيعه العقد أو اختيار مدرب جديد.

وسبق للمدرب الهولندي البالغ من العمر 50 عاماً، تولي تدريب عدد من الفرق الهولندية وأبرزها وآخرها اياكس امستردام الذي أقاله من منصبه في نهاية يناير الماضي بعدما قاده مدة 8 أشهر، كما سبق له العمل مساعداً لمدرب برشلونة موسم 2020-2021، وستكون تجربته مع الجزيرة حال إكمال التعاقد الأولي له في المنطقة.

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