منتخبنا لناشئي الكرة يختتم مشاركته في ودية إيطاليا بالفوز على النرويج

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اختتم منتخبنا الوطني لكرة القدم تحت 15 سنة أمس مشاركته في بطولة إيطاليا الدولية الودية بعد خوضه مباراته الرابعة في البطولة، حيثُ حقق الفوز على نظيره النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف. سجل أهداف المنتخب، محمد بطي ، ومايد عادل.

وخاض منتخبنا في بطولة إيطاليا الودية 4 مباريات، خسر الأولى أمام منتخب سلوفينيا بخمسة أهداف دون رد، وتعادل في الثانية مع منتخب رومانيا بهدف لهدف، ثم فاز في مباراته الثالثة أمام المنتخب المكسيكي بثلاثة أهداف دون رد.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني التي شاركت في البطولة 22 لاعباً وهم :ربيع الحمادي، وفيصل محمد، مايد محمد (الوحدة) وعبدالله راشد، وبطي سعيد (العين) وسهيل النوبي، ومايد عادل، ومروان خلفان، وفهد خليل، وعمر المصري (النصر) وإبراهيم يوسف، ومحمد ناصر، وسالم عصام (الوصل) وعبدالله أحمد، ومحمد بطي، ومحمد أحمد، ومحمد يوسف (شباب الأهلي) وعبيد عمران، وعمرو محمد (الشارقة) وسلطان راشد (حتا) ومحمد السعدي، وحمد علي (الفجيرة).

وشارك في بطولة إيطاليا الودية منتخبات ، الإمارات، وإيطاليا ، والمكسيك، ومقدونيا الشمالية، وسلوفينيا، ورومانيا، والتشيك، وأيرلندا، والسعودية، والتشيك، والنمسا، والنرويج والبرتغال.

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