رويال بطلاً لدوري الدرجة الثالثة

المصدر: دبي - البيان

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تُوج فريق رويال بطلاً للنسخة الثانية من مسابقة دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم للموسم الرياضي 2022 - 2023، بعد وصوله للنقطة الـ 18 بالتعادل السلبي مع فريق إيليت فالكونز، في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على ملعب ذا سيفنز بدبي، ضمن مباريات المرحلة الثانية والأخيرة من المسابقة.

وحصد فريق الظاهرة لقب وصيف مسابقة الدوري برصيد 17 نقطة. وهنأ سيف ماجد المنصوري عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة فريقي رويال والظاهرة بطل ووصيف مسابقة دوري الدرجة الثالثة، وأشاد بالجهود والمنافسة القوية.

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