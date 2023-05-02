دوري الهواة.. الإثارة مستمرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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رفضت مباريات الجولة 31 من دوري الدرجة الأولى البوح بكامل الأسرار، وحافظت على كامل الإثارة فيما يتعلق بمعرفة هوية الصاعدين لدوري أدنوك للمحترفين أو الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، وشهدت مباريات الأسبوع رقمين على مستوى الصعود وتفادي الهبوط، بعد أن حرم فريق العربي القيواني ضيفه حتا من مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، التي تجنب فيها الهزيمة طوال 18 مباراة متتالية، حقق فيها الفوز في 16 مباراة والتعادل مرتين، حيث فاز عليه 3 - 1، أما الرقم الثاني فهو مغادرة فرسان هيسبانيا للمركز الأخير عقب فوزه على سيتي بنتيجة 3 - 2، وهو الفوز الثاني على التوالي بعد سلسلة من النتائج السلبية منذ انطلاقة المسابقة، ليصل هيسبانيا برصيده إلى 16 نقطة تاركاً المركز الأخير لفريق بينونة صاحب النقاط الـ15، وينحصر أمر بطاقتي الهبوط إلى دوري الثانية بين الثلاثي سيتي 22 نقطة، وهيسبانيا «16 نقطة»، وبينونة «15 نقطة».

تعادل مرفوض

ورفضت المباريات الـ8، التي أقيمت خلال الأسبوع الماضي نتيجة التعادل، بعد أن انتهت جميعها على أثر الفوز، وسجل اللاعبون 23 هدفاً، وأشهر قضاة 30 بطاقة ملونة، منها واحدة حمراء خلال مباراة بينونة الخاسر أمام التعاون بثلاثية نظيفة، وانفرد البرازيلي ديغو فارياس بصدارة الهدافين، برصيد 21 هدفاً بعد أن فك شراكته مع الصربي فيليب استروبرفيك «20 هدفاً».

كسر الرقم

ولم تمضِ مواجهات هذا الأسبوع كما يتمنى جمهور الإعصار، الذي كان يمني النفس بفوز فريقه على العربي، ومواصلة الرقم القياسي الذي وصل لـ 18 مباراة متتالية لم يتذوق فيها طعم الهزيمة، لكن العربي تمكن من كسر هذا الرقم، ولم تؤثر الهزيمة الثالثة في المسابقة على صدارة حتا، الذي ينفرد بفارق 5 نقاط عن دبا الحصن الوصيف، و6 نقاط عن الإمارات الثالث، وبالتالي تأجيل حسم بطاقة التأهل الأولى لقادم الجولات، حيث تجمد رصيد الإعصار عند 68 نقطة وحتى لو قدر له الفوز في المباراة المقبلة أمام الرمس فإن أمر صعوده مرهون بنتيجة مباراة الإمارات والعربي المهمة، التي تقام أيضاً يوم 7 مايو الجاري، وهو الموعد المحدد لإقامة جميع مباريات الجولة 32 مجتمعة في يوم واحد، إذ يلاقي دبا الحصن على أرضية ملعبه ضيفه مسافي، بينونة والحمرية، غلف اف سي ضد الذيد، الفجيرة ومصفوت، العروبة وفرسان هيسبانيا، الجزيرة الحمراء والتعاون.

تقليص الفارق

واستغل دبا الحصن هزيمة حتا في أم القيوين وتمكن من تقليص الفارق إلى 5 نقاط، بعد أن رفع الوصيف رصيده إلى 63 نقطة، وذلك بفضل الأهداف الثلاثة في مرمى مضيفه الحمرية، الذي لم يستطع إيقاف المد الحصناوي، ليعود الفريق بثلاث نقاط غالية، ولم يفوت الإمارات الفرصة وتمكن من غزو مرمى الذيد برباعية نظيفة، ليشدد الصقور الخناق على دبا الحصن، بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 62 نقطة، لكن المدرب محمد الجالبوت المدير الفني للصقور تنتظره مباراة مهمة للغاية في الجولة المقبلة أمام العربي العنيد، الذي أشرف على تدريبه خلال الموسم الماضي، وسيأتي العربي لمباراة ملعب الإمارات في رأس الخيمة منتشياً بفوزه العريض على حتا بنتيجة 3 - 1.

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