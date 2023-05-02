مشاركة حراس مقيمين أبرز المقترحات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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ناقش منتدى تطوير الدوري الإماراتي الذي تنظمه رابطة المحترفين الإماراتية، مقترحات عدة لتطوير الدوري الإماراتي، أبرزها تطوير دوري 21 سنة، وتقليل قائمة الأندية في الدوري ذاته، ومقترحاً بإمكانية مشاركة حراس المرمى من فئة المقيمين خلال هذه المسابقة اعتباراً من موسم 2023 - 2024، بجانب مقترح بتقليل عدد أيام تجمعات ومعسكرات المنتخب الوطني في غير أيام «فيفا»، واستمرار النقاشات حول تفريغ اللاعبين وتحولهم الكامل نحو الاحتراف.

وانطلق منتدى تطوير الدوري الإماراتي الذي يقام في نسخته الثانية على مدار يومين، أمس، بفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال أبوظبي، بمشاركة نخبة من المختصين من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحادين الأوروبي والآسيوي، ومحاضرين دوليين، إلى جانب ممثلي الأندية الإماراتية.

وناقش المنتدى في اليوم الأول عدداً من محاور التطوير الفني، وذلك خلال الجلسة الأولى، والتي تركزت على دوري تحت 21 سنة، وأجندة المسابقات وزمن اللعب الفعلي، ومعايير اختيار اللاعبين الأجانب، والمؤهلين لتمثيل المنتخبات الوطنية (المقيمين والمواليد)، وأداء الأندية في المسابقات الإقليمية والقارية.

تجارب

واستعرض غاريث غينيغز المدير الفني لرابطة المحترفين في الجلسة تجارب دوري تحت 21 و23 سنة في بعض الدول في أوروبا وآسيا، مؤكداً أن الرابطة تسعى إلى إيجاد أفضل المبادرات والممارسات من أجل تطوير دوري 21 سنة، مقدماً مقترحاً بتقليل قائمة الفريق إلى 25 لاعباً، بجانب مقترح بإمكانية السماح بمشاركة حراس المرمى من المقيمين والمواليد في دوري 21 سنة اعتباراً من الموسم المقبل 2023 - 2024، وبما يؤدي إلى الاستفادة من هذا الدوري في دعم الأندية المحترفة وتصعيد عدد أكبر من اللاعبين للفريق الأول.

كما شهد المنتدى نقاشات حول إمكانية تنظيم بطولات جديدة أثناء التوقفات الدولية لإتاحة الفرصة للأندية للاستمرارية في المباريات التنافسية، للحفاظ على المستوى الفني للاعبين، طرحه عبدالباسط محمد المشرف العام على أكاديمية نادي الوحدة، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات بتطوير الفني للاعبين الشباب والأكاديميات بالأندية، وتقليل أيام التجمعات والمعسكرات للمنتخب في غير التوقفات الدولية، فضلاً عن استمرار المساعي لتحول لاعبي الأندية إلى الاحتراف الكامل.

كما تناولت النقاشات مخرجات الزيارات الميدانية للأندية، والتشاور المستمر مع المديرين الرياضيين والفنيين من أنديتنا، وأبرز المقترحات التي قدمتها الأندية، وأنسب الممارسات التي يمكن أن تصب في صالح تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها الرابطة من أجل المستقبل، وتماشياً مع استراتيجية 2030.

تأكيد

وأكد عبدالله الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، على أهمية إشراك الأندية المحترفة في مبادرات الرابطة للاستفادة من أفكارهم ونقاشاتهم المثمرة، بجانب خبرات أبرز المتخصصين في الاتحاد الدولي والاتحادين الأوروبي والآسيوي، متمنياً أن يسفر المنتدى عن اقتراحات تطويرية وابتكارية تصنع مستقبلاً أفضل لكرة الإمارات.وقال إن كرة القدم صناعة تملك قوة تأثير ناعمة، وإن الدوري أصبح منتجاً وسلعة يجب تطويرها للاستفادة منه بالشكل الأمثل، وعندما يطرح مقترحات بخصوص عدد اللاعبين الأجانب ونجوم عالمية يشكل عنصر جذب لهذا المنتج، ولكن في الوقت نفسه بما لا يضر بالمنتخبات الوطنية وعدم إهمال دور الأكاديميات في الأندية.

وأضاف :من المهم النظر للصورة بشكل شامل عند مناقشة تطوير الكرة الإماراتية، وسنحاول زيادة القاعدة للتركيز على توفير خيارات أكبر من اللاعبين، ومن ثم التركيز على جودة اللاعبين، موضحاً أن مشاركة اللاعبين الأجانب في بطولات الاتحاد الآسيوي اعتباراً من موسم 2024 - 2025 ستكون وفق القائمة المسجلة لدى كل ناد في قائمته المحلية.

وشدد الجنيبي على أن المنتدى يقدم أفكاراً ومقترحات بناء على الزيارات الميدانية والدراسات والتعاون مع الخبراء من أجل التطوير لرفعها فيما بعد للجهات المعنية.

من جهة أخرى، أشاد مان جيل الأمين العام المساعد للإتحاد الآسيوي لكرة القدم بتطور الدوري الإماراتي وبأفكار المنتدى، كما طرح بعض الأفكار التي درسها الاتحاد الآسيوي لتضييق الفجوة بين منتخبات وفرق آسيا، ومشروع الاتحاد القاري بشأن مسابقات دوري الأبطال، التي ستقام بشكل جديد الموسم المقبل.

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