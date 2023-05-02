أندريس إنييستا: التركيز مفتاح كل شيء

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعرب الإسباني أندريس إنييستا نجم برشلونة ومنتخب الماتادور السابق، ولاعب فيتسل كوبي الياباني الحالي، عن سعادته بالمشاركة في منتدى تطوير الدوري الإماراتي، الذي يبحث عن تطوير اللعبة، مؤكداً أن المنتدى فرصة مهمة للاهتمام وتطوير اللاعبين، مشيراً إلى أنه زار الإمارات مرات عديدة، وجاءت بدايته مع كرة القدم الاحترافية، خلال مشاركته مع المنتخب الإسباني في كأس العالم للشباب، التي أقيمت في الإمارات عام 2003.

وتحدث إنييستا عن تجربته الثرية كلاعب محترف في أكبر الأندية عبر «الفيديو كونفرانس»، قائلاً: «العقلية مهمة للغاية للاعب كرة القدم، إلى جانب البيئة الكروية التي ينشأ بها، وترفع من مستوى تنافسيته، وأن يركز اللاعب على تطوير نفسه وتعلم أشياء جديدة، مع ضرورة الالتزام والفهم الصحيح لدوره، والتحسن المستمر مع المدربين، وعلاقته بزملائه اللاعبين».

وأضاف: «التركيز هو مفتاح كل شيء، يجب أن يكون لدى اللاعب تركيز على حلمه في الملاعب، يتعلق بما يريد تحقيقه في اللعبة، وحتى في الحياة الطبيعية، وضع الأهداف لكل إنسان يتطلب الجدية في تنفيذها، والالتزام الكامل بشأنها، والأمر ذاته في كرة القدم، يجب أن يكون اللاعب مستعداً للتضحية من أجل تحقيق حلمه في التطور والتحسن والوصول للإنجازات على المستوى الشخصي والجماعي، مع النادي والمنتخب».

وأردف: «العادات الإيجابية يجب إكسابها للاعبين في عمر صغير، وأن يدرك اللاعبون في وقت مبكر جداً، أن كرة القدم حياة كاملة، وليست مباراة من 90 دقيقة، تتطلب الرغبة في تحقيق الهدف، حتى في الحياة الطبيعية، وبعيداً عن النادي والتدريب».

وأشار إلى أنه يعيش تجربته مع الكرة في اليابان، مثلما اعتاد، بنفس العقلية المحترفة عندما كان في برشلونة والمنتخب الإسباني.

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