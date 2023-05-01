راشد بن حميد يشيد بفريق اتحاد الكرة الفائز ببطولة "القابضة"

المصدر: وام

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أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم بالنتائج الإيجابية التي قدمها أعضاء فريق اتحاد الكرة المُتوج بلقب النسخة الثانية من بطولة “القابضة - ADQ ” الرمضانية التي نظمتها الشركة بالتعاون مع اتحاد كرة القدم في شهر رمضان المبارك.

وأكد رئيس اتحاد الكرة خلال لقائه اليوم أعضاء الفريق أن المشاركات في مثل هذه البطولات الرمضانية تُعد أمراً إيجابياً، خاصة وأنها تُعزز الجانب المجتمعي لدى الموظفين وتُسهم في مد جسور التعاون والتعارف مع المؤسسات والجهات الأخرى.. مثمنا الدور الكبير الذي لعبته “القابضة - ADQ ” الشريك الرسمي لاتحاد الكرة في تنظيم هذه البطولة .

وكان فريق اتحاد كرة القدم تُوج بلقب البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق موانئ أبوظبي بهدف واحد دون رد.

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