الشارقة الأعلى قيمة سوقية بين أندية الإمارات بـ 41.19 مليون يورو

المصدر: وام

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حافظ الشارقة على صدارته لقائمة أغلى فرق دوري المحترفين الإماراتي من حيث "القيمة السوقية" مع بداية شهر مايو، وذلك بعد أيام قليلة من تتويجه ببطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وفي تقرير شهر مايو الصادر، لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في احصاءات وأرقام اللاعبين والفرق، ارتفعت القيمة السوقية لدوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين إلى 277.55 مليون يورو.

وتصدر نادي الشارقة قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في المسابقة، بقيمة بلغت 41.19 مليون يورو، وهي القيمة نفسها التي حققها النادي في التقرير السابق، والذي صدر في أبريل المنقضي.

وحافظ الشارقة على قيمته السوقية، بالتزامن مع تتويجه بلقب بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الثاني على التوالي، إثر فوزه في المباراة النهائية على العين 13-12 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وحل فريق الوحدة ثانيا في القائمة بقيمة سوقية بلغت 35.77 مليون يورو، تلاه فريق شباب الأهلي، متصدر الدوري، بقيمة سوقية بلغت 29.93 مليون يورو، ثم العين بقيمة سوقية 28.17 مليون يورو، ويليه فريق الجزيرة بقيمة سوقية بلغت 23.33 مليون يورو.

وجاء فريق بني ياس، في المركز السادس بذات القائمة بقيمة سوقية بلغت 18.77 مليون يورو وهي القيمة نفسها بينما حل نادي النصر سابعا بزيادة قدرها 1.1% عن أخر قيمة سوقية له في شهر أبريل، ثم نادي الوصل ثامنا بقيمة سوقية 18.05 مليون يورو.

وفي المركز التاسع جاء نادي اتحاد كلباء بقيمة سوقية 17.15 مليون يورو، ثم نادي عجمان عاشراً، وهو صاحب المركز الرابع حاليا في جدول ترتيب الدوري، بقيمة سوقية 11.86 مليون يورو .

وفي المركز الحادي عشر نادي خورفكان بقيمة سوقية 11.61 مليون يورو، ثم نادي البطائح بقيمة سوقية 8.32 مليون يورو، ثم الظفرة بقيمة سوقية 7.53 مليون يورو، وفي المركز الرابع عشر نادي دبا الفجيرة بقيمة سوقية 7.10 مليون يورو

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